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Масштабные перекрытия дорог в десяти районах Петербурга с 26 по 28 июля

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

С 26 по 28 июля в Петербурге изменят схему движения на десятках участков города. Дорожники и монтажники инженерных сетей перекроют дороги в десяти районах, включая исторический центр и окраины. О графике работ сообщили в ГАТИ.

Дорожные работы в городе
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Дорожные работы в городе
Район / Улица Сроки и участки ограничений Причина
Выборгский
ул. Михаила Дудина		 26-28 июля: от Заречной ул. до ул. Фёдора Абрамова Ремонт покрытия
Калининский
Светлановский пр.		 26 июля: от Северного пр. до пр. Луначарского; от пр. Просвещения до Суздальского пр. и на перекрестке с Учительской ул.
27-29 июля: от пр. Луначарского до Суздальского пр.		 Ремонт покрытия
Колпинский
Петрозаводское шоссе		 С 26 июля по 22 августа: в пос. Сапёрный (от д. 57 к/1 ст. 1 до границы с ЛО) Ремонт покрытия
Красногвардейский
Рябовское шоссе		 27-31 июля: от Мельничного пер. до Лесопарковой ул. Инженерные сети
Красносельский
Республиканская ул. (Красное Село)		 26-29 июля: от Советской ул. до Малой Горской ул. (полное перекрытие) Дорожные работы
Курортный
Дубковское шоссе (Сестрорецк)		 26-27 июля: от ул. Михаила Зощенко до ул. Воскова Ремонт дороги
Московский
пр. Юрия Гагарина		 27 июля: участок возле ул. Типанова Ремонт дороги
Невский
ул. Профессора Качалова		 С 27 июля по 18 августа: от д. 9 лит. А до пр. Обуховской Обороны Ремонт покрытия
Петродворцовый
Ботаническая ул. (Петергоф)		 С 27 июля по 15 августа: от Ульяновской ул. до тупика Строительный городок
Фрунзенский
ул. Салова		 С 28 июля по 31 августа: от Грузинской ул. до ул. Самойловой (без сквозного проезда) Дорожные работы

Особенности в Красносельском районе

В Красном Селе водителям предложат объезд по Советской улице, проспекту 25 Октября и Нагорному переулку. Здесь также закроют движение по улице Маршала Мерецкова в створе Петергофского шоссе (27-28 июля и 30-31 июля), а также по улице Пионерстроя и 2-й Комсомольской улице (27-28 июля).

В ГАТИ напоминают: ограничения на Петергофском шоссе от проспекта Маршала Жукова до Петербургского шоссе остаются в силе до 31 июля.

Горожанам рекомендуют заранее изучить схемы объезда и следовать временным дорожным знакам.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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