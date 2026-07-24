Масштабные перекрытия дорог в десяти районах Петербурга с 26 по 28 июля

С 26 по 28 июля в Петербурге изменят схему движения на десятках участков города. Дорожники и монтажники инженерных сетей перекроют дороги в десяти районах, включая исторический центр и окраины. О графике работ сообщили в ГАТИ.
|Район / Улица
|Сроки и участки ограничений
|Причина
|Выборгский
ул. Михаила Дудина
|26-28 июля: от Заречной ул. до ул. Фёдора Абрамова
|Ремонт покрытия
|Калининский
Светлановский пр.
|26 июля: от Северного пр. до пр. Луначарского; от пр. Просвещения до Суздальского пр. и на перекрестке с Учительской ул.
27-29 июля: от пр. Луначарского до Суздальского пр.
|Ремонт покрытия
|Колпинский
Петрозаводское шоссе
|С 26 июля по 22 августа: в пос. Сапёрный (от д. 57 к/1 ст. 1 до границы с ЛО)
|Ремонт покрытия
|Красногвардейский
Рябовское шоссе
|27-31 июля: от Мельничного пер. до Лесопарковой ул.
|Инженерные сети
|Красносельский
Республиканская ул. (Красное Село)
|26-29 июля: от Советской ул. до Малой Горской ул. (полное перекрытие)
|Дорожные работы
|Курортный
Дубковское шоссе (Сестрорецк)
|26-27 июля: от ул. Михаила Зощенко до ул. Воскова
|Ремонт дороги
|Московский
пр. Юрия Гагарина
|27 июля: участок возле ул. Типанова
|Ремонт дороги
|Невский
ул. Профессора Качалова
|С 27 июля по 18 августа: от д. 9 лит. А до пр. Обуховской Обороны
|Ремонт покрытия
|Петродворцовый
Ботаническая ул. (Петергоф)
|С 27 июля по 15 августа: от Ульяновской ул. до тупика
|Строительный городок
|Фрунзенский
ул. Салова
|С 28 июля по 31 августа: от Грузинской ул. до ул. Самойловой (без сквозного проезда)
|Дорожные работы
В Красном Селе водителям предложат объезд по Советской улице, проспекту 25 Октября и Нагорному переулку. Здесь также закроют движение по улице Маршала Мерецкова в створе Петергофского шоссе (27-28 июля и 30-31 июля), а также по улице Пионерстроя и 2-й Комсомольской улице (27-28 июля).
В ГАТИ напоминают: ограничения на Петергофском шоссе от проспекта Маршала Жукова до Петербургского шоссе остаются в силе до 31 июля.
Горожанам рекомендуют заранее изучить схемы объезда и следовать временным дорожным знакам.
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