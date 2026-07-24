В Пермском крае ожидается температурный рекорд с 26 по 28 июля

Пик летней жары в Пермском крае придется на период с 26 по 28 июля. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в эти дни будет на 7 градусов выше климатической нормы.

Фото: freepik is licensed under public domain Свободная девушка

В Перми 26 июля возможен температурный рекорд: столбики термометров могут подняться до +34 градусов. Это на 1,5 градуса превышает исторический максимум 1971 года. Самым жарким станет крайний юг региона — в Чернушинском, Октябрьском и Уинском округах ожидается прогрев до +36 градусов.

Локация / Период Прогноз температуры / Событие Пермь (26 июля) +34°C (возможный рекорд) Юг края (Чернушинский, Октябрьский, Уинский округа) +36°C Начало августа +20°C (похолодание)

Погода изменится уже в субботу, 25 июля. Из-за усиления антициклона дожди пройдут по большей части Прикамья. В воскресенье осадки затронут лишь отдельные северные районы края.

Жара начнет спадать 28 и 29 июля, хотя температура останется высокой. Резкое похолодание с дождями наступит в начале августа — воздух остынет до +20 градусов.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев