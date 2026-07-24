В Пермском крае ожидается температурный рекорд с 26 по 28 июля

Пик летней жары в Пермском крае придется на период с 26 по 28 июля. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в эти дни будет на 7 градусов выше климатической нормы.
В Перми 26 июля возможен температурный рекорд: столбики термометров могут подняться до +34 градусов. Это на 1,5 градуса превышает исторический максимум 1971 года. Самым жарким станет крайний юг региона — в Чернушинском, Октябрьском и Уинском округах ожидается прогрев до +36 градусов.
|Локация / Период
|Прогноз температуры / Событие
|Пермь (26 июля)
|+34°C (возможный рекорд)
|Юг края (Чернушинский, Октябрьский, Уинский округа)
|+36°C
|Начало августа
|+20°C (похолодание)
Погода изменится уже в субботу, 25 июля. Из-за усиления антициклона дожди пройдут по большей части Прикамья. В воскресенье осадки затронут лишь отдельные северные районы края.
Жара начнет спадать 28 и 29 июля, хотя температура останется высокой. Резкое похолодание с дождями наступит в начале августа — воздух остынет до +20 градусов.
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