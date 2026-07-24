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В Саранске обновят дорожное покрытие и тротуары в 180 дворах

Россия » Поволжье » Саранск

В Саранске расширили список дворов, где в этом году обновят дорожное покрытие и тротуары. В микрорайоне Светотехстрой работы проведут в 54 дворах, хотя изначально планировали охватить 50 объектов.

Ремонт дорожного покрытия
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дорожного покрытия

Дополнительные четыре участка по улицам Веселовского, Семашко, Есенина и Пушкина добавили в график за счет средств, которые удалось сэкономить во время торгов. На благоустройство территорий Правительство Республики Мордовия выделило 104 млн рублей.

Показатель Значение
Общий бюджет на благоустройство 104 млн рублей
Количество дворов в Светотехстрое (план/факт) 50 / 54 объекта
Общее число дворов Саранска с новым асфальтом 180 объектов

На текущий момент строители закончили ремонт в 47 дворах Светотехстроя, еще на трех участках работы выходят на финишную прямую. Сейчас жители вместе с управляющими компаниями занимаются покраской бордюров и финальным облагораживанием территорий.

Обновление придомовых пространств идет во всех районах столицы Мордовии. Всего в городе заменят асфальт в 180 дворах — финансирование проекта обеспечил Дорожный фонд РМ по поддержке Главы региона Артёма Здунова.

"Дополнительные четыре участка включили благодаря сэкономленным на торгах средствам", — сообщили в Правительстве РМ.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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