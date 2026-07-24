В Саранске обновят дорожное покрытие и тротуары в 180 дворах

В Саранске расширили список дворов, где в этом году обновят дорожное покрытие и тротуары. В микрорайоне Светотехстрой работы проведут в 54 дворах, хотя изначально планировали охватить 50 объектов.
Дополнительные четыре участка по улицам Веселовского, Семашко, Есенина и Пушкина добавили в график за счет средств, которые удалось сэкономить во время торгов. На благоустройство территорий Правительство Республики Мордовия выделило 104 млн рублей.
|Показатель
|Значение
|Общий бюджет на благоустройство
|104 млн рублей
|Количество дворов в Светотехстрое (план/факт)
|50 / 54 объекта
|Общее число дворов Саранска с новым асфальтом
|180 объектов
На текущий момент строители закончили ремонт в 47 дворах Светотехстроя, еще на трех участках работы выходят на финишную прямую. Сейчас жители вместе с управляющими компаниями занимаются покраской бордюров и финальным облагораживанием территорий.
Обновление придомовых пространств идет во всех районах столицы Мордовии. Всего в городе заменят асфальт в 180 дворах — финансирование проекта обеспечил Дорожный фонд РМ по поддержке Главы региона Артёма Здунова.
"Дополнительные четыре участка включили благодаря сэкономленным на торгах средствам", — сообщили в Правительстве РМ.
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