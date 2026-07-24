Более 50 автомобилей планируют подарить пострадавшим в Кузбассе до конца 2026 года

Двенадцать жителей Кузбасса, получивших производственные травмы, получили специализированные автомобили от Соцфонда (СФР). Машины марки "Лада" переоборудовали под индивидуальные физические возможности владельцев.

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Транспорт предоставляют раз в семь лет. По закону продавать автомобиль или передавать его другим людям запрещено.

"Основание для выдачи транспортного средства — программа реабилитации пострадавшего, которую разрабатывают специалисты медико-социальной экспертизы", — сообщили в СФР по Кузбассу.

Помимо самой машины, государство ежеквартально возмещает часть трат на топливо, а также расходы на текущий и капитальный ремонт автомобиля.

Условие Детали Периодичность выдачи Раз в 7 лет Ограничения Запрет на продажу и передачу третьим лицам Компенсации ГСМ, текущий и капитальный ремонт (ежеквартально)

Для людей с ограниченной мобильностью в условиях Кузбасса личный транспорт становится единственным способом самостоятельно решать бытовые задачи и выезжать за пределы населенного пункта. Об этом рассказал один из получателей машины, житель Итатского района Александр.

До конца 2026 года отделение СФР в регионе планирует передать таким гражданам более 50 автомобилей.