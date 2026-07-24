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График пригородных поездов в Брянской и Калужской областях изменится в конце июля

Россия » Центр » Брянск

С 27 по 31 июля изменится график движения пригородных поездов в Брянской и Калужской областях. Железнодорожники меняют расписание из-за модернизации инфраструктуры на станции Сухиничи-Главные и перегоне Сухиничи — Живодовка.

Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"

Работы планируют проводить ежедневно с 4:00 до 14:00. В этот период время отправления и прибытия электричек, следующих между Брянском и Сухиничами, будет скорректировано. Для пассажиров, пользующихся рейсом №6687 Брянск-Орловский — Комаричи, изменения коснутся времени выезда: поезд будет отправляться в 19:20, что на десять минут позже обычного.

Параметр Детали изменений
Сроки работ 27-31 июля
Время ограничений Ежедневно с 4:00 до 14:00
Участок Сухиничи-Главные — Живодовка

Сотрудники МЖД рекомендуют пассажирам проверять актуальное расписание на вокзалах, остановочных пунктах, а также в мобильном приложении и на сайте РЖД, чтобы избежать задержек в поездках.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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