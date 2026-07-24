График пригородных поездов в Брянской и Калужской областях изменится в конце июля

С 27 по 31 июля изменится график движения пригородных поездов в Брянской и Калужской областях. Железнодорожники меняют расписание из-за модернизации инфраструктуры на станции Сухиничи-Главные и перегоне Сухиничи — Живодовка.
Работы планируют проводить ежедневно с 4:00 до 14:00. В этот период время отправления и прибытия электричек, следующих между Брянском и Сухиничами, будет скорректировано. Для пассажиров, пользующихся рейсом №6687 Брянск-Орловский — Комаричи, изменения коснутся времени выезда: поезд будет отправляться в 19:20, что на десять минут позже обычного.
|Параметр
|Детали изменений
|Сроки работ
|27-31 июля
|Время ограничений
|Ежедневно с 4:00 до 14:00
|Участок
|Сухиничи-Главные — Живодовка
Сотрудники МЖД рекомендуют пассажирам проверять актуальное расписание на вокзалах, остановочных пунктах, а также в мобильном приложении и на сайте РЖД, чтобы избежать задержек в поездках.
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