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Жители Уфы отправили гуманитарный конвой в пострадавший от паводка Аскинский район

Россия » Поволжье » Уфа

Жители Кировского района Уфы собрали и отправили гуманитарный конвой в Аскинский район, где населенные пункты пострадали от паводка. Два грузовика «КамАЗ» везут продукты питания, воду и оборудование для откачки воды в деревни Уршады, Чурашево и Султанбеково.

гумпомощь
Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
гумпомощь
Категория помощи Объем / Состав
Питьевая вода 5 тонн
Подсолнечное масло 6,5 тонн
Техническое оборудование Помпы, насосы, газовые баллоны
Прочее Продукты долгого хранения, постельное белье

Груз сформировали за два дня. Состав посылок определили по конкретным заявкам от жителей пострадавших территорий.

"Я сам из Аскинского района и на связи с местной администрацией. Мы узнали, какая помощь нужна сейчас больше всего, и собрали всё по списку", — пояснил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

В отправке колонны участвовал Герой России Денис Чернавин. Он подчеркнул, что помимо продуктов, в Аскинский район сейчас критически необходимы помпы и насосы для борьбы с последствиями разлива реки Сарс.

Текущая ситуация в Аскинском районе

Паводок затронул четыре населенных пункта: Уршады, Чурашево, Камашады и Султанбеково. Всего вода зашла на 107 придомовых участков. На данный момент уровень воды спал, и в район прибыли сводные бригады волонтеров, чтобы помочь людям расчистить территории от ила и мусора.

Как помочь

Пункт сбора гуманитарной помощи продолжает работу в администрации Кировского района по адресу: г. Уфа, улица Пушкина, 85.

Связаться с организаторами можно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 919 609-76-40.

Экспертная проверка:
специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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