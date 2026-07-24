Жители Уфы отправили гуманитарный конвой в пострадавший от паводка Аскинский район

Жители Кировского района Уфы собрали и отправили гуманитарный конвой в Аскинский район, где населенные пункты пострадали от паводка. Два грузовика «КамАЗ» везут продукты питания, воду и оборудование для откачки воды в деревни Уршады, Чурашево и Султанбеково.
|Категория помощи
|Объем / Состав
|Питьевая вода
|5 тонн
|Подсолнечное масло
|6,5 тонн
|Техническое оборудование
|Помпы, насосы, газовые баллоны
|Прочее
|Продукты долгого хранения, постельное белье
Груз сформировали за два дня. Состав посылок определили по конкретным заявкам от жителей пострадавших территорий.
"Я сам из Аскинского района и на связи с местной администрацией. Мы узнали, какая помощь нужна сейчас больше всего, и собрали всё по списку", — пояснил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.
В отправке колонны участвовал Герой России Денис Чернавин. Он подчеркнул, что помимо продуктов, в Аскинский район сейчас критически необходимы помпы и насосы для борьбы с последствиями разлива реки Сарс.
Паводок затронул четыре населенных пункта: Уршады, Чурашево, Камашады и Султанбеково. Всего вода зашла на 107 придомовых участков. На данный момент уровень воды спал, и в район прибыли сводные бригады волонтеров, чтобы помочь людям расчистить территории от ила и мусора.
Пункт сбора гуманитарной помощи продолжает работу в администрации Кировского района по адресу: г. Уфа, улица Пушкина, 85.
Связаться с организаторами можно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 919 609-76-40.
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