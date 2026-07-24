В Новоржеве создают спортивную площадку для сдачи нормативов ГТО

В Новоржеве до конца июля смонтируют малую спортивную площадку для сдачи нормативов ГТО. О ходе работ сообщила глава муниципального округа Любовь Трифонова.
Спортивно-технологическое оборудование устанавливает областной центр спортивной подготовки. Сроки завершения монтажа — до 31 июля. Подготовкой основания площадки занималась компания «Техдорстрой» под руководством Алексея Макарова, финансирование работ обеспечил муниципальный бюджет.
Сразу после установки оборудования жители и сотрудники администрации проведут субботник, чтобы очистить прилегающую территорию и подготовить объект к эксплуатации.
Открытие площадки приурочат к фестивалю ГТО, который пройдет 12 августа. Мероприятие объединит празднование Дня города и Дня физкультурника. По словам Любови Трифоновой, любой желающий сможет попробовать свои силы в выполнении нормативов или посмотреть на соревнования.
|Этап / Событие
|Срок / Ответственный
|Завершение монтажа оборудования
|До 31 июля (Облцентр спортподготовки)
|Подготовка основания
|Выполнено (ООО «Техдорстрой»)
|Фестиваль ГТО
|12 августа
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.