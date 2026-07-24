Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Козловский и Ефремов сыграют в комедийной драме: бюджет в 200 миллионов и съёмки в провинции
Осенью рыба станет еще дороже? Эксперты предупредили о новом скачке цен и скрытом дефиците
В Саранске обновят дорожное покрытие и тротуары в 180 дворах
Здесь дорого, тут шумно, а там не наливают: туристам рассказали о ловушках пляжно рая в ОАЭ
Более 50 автомобилей планируют подарить пострадавшим в Кузбассе до конца 2026 года
График пригородных поездов в Брянской и Калужской областях изменится в конце июля
Жители Уфы отправили гуманитарный конвой в пострадавший от паводка Аскинский район
Главные тренды интерьера 2026: создаем мягкое и уютное пространство, из которого не хочется уходить
В Новоржеве создают спортивную площадку для сдачи нормативов ГТО

Махачкала обновила парк спецтехники для благоустройства города

Россия » Юг » Махачкала

Махачкала получила 21 единицу специальной техники для нужд городских служб. В парк города поступили экскаваторы, манипуляторы, погрузчики, самосвалы и гидробуры.

Спецтехника для коммунальных служб
Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья by Евгения Дёмина
Спецтехника для коммунальных служб

Все машины оснастили кондиционерами, современной электроникой и системой навигации ГЛОНАСС. Новое оборудование позволит точнее контролировать перемещение техники и ускорить выполнение работ по благоустройству и содержанию городской инфраструктуры.

Показатель Значение
Общее количество техники 21 единица
Состав парка Экскаваторы, манипуляторы, погрузчики, самосвалы, гидробуры
Техническое оснащение ГЛОНАСС, электроника, кондиционеры
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Либералы
А.Чубайс: «Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок»
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Последние материалы
Главные тренды интерьера 2026: создаем мягкое и уютное пространство, из которого не хочется уходить
В Новоржеве создают спортивную площадку для сдачи нормативов ГТО
Соревнования по корнхолу объединили десять социальных пансионатов Минска
Махачкала обновила парк спецтехники для благоустройства города
Юг России удивляет гостей: на что в этом сезоне пошли отели, чтобы не остаться пустыми
Компания РОСТерм запустила выпуск труб БАЛТИЕЦ для судостроения
Владимирская область ожидает штормовой ветер скоростью до 17 метров в секунду
Отрицательная ставка REPO в НКЦ отражает дефицит золота как залога
Выживаемость при раке груди в СЗФО выросла до 79 процентов за 15 лет
Число кандидатов на выборах в Омской области резко увеличилось за четыре дня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.