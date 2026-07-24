Махачкала обновила парк спецтехники для благоустройства города

Махачкала получила 21 единицу специальной техники для нужд городских служб. В парк города поступили экскаваторы, манипуляторы, погрузчики, самосвалы и гидробуры.
Все машины оснастили кондиционерами, современной электроникой и системой навигации ГЛОНАСС. Новое оборудование позволит точнее контролировать перемещение техники и ускорить выполнение работ по благоустройству и содержанию городской инфраструктуры.
|Показатель
|Значение
|Общее количество техники
|21 единица
|Состав парка
|Экскаваторы, манипуляторы, погрузчики, самосвалы, гидробуры
|Техническое оснащение
|ГЛОНАСС, электроника, кондиционеры
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