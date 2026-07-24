Махачкала обновила парк спецтехники для благоустройства города

Махачкала получила 21 единицу специальной техники для нужд городских служб. В парк города поступили экскаваторы, манипуляторы, погрузчики, самосвалы и гидробуры.

Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья by Евгения Дёмина Спецтехника для коммунальных служб

Все машины оснастили кондиционерами, современной электроникой и системой навигации ГЛОНАСС. Новое оборудование позволит точнее контролировать перемещение техники и ускорить выполнение работ по благоустройству и содержанию городской инфраструктуры.

Показатель Значение Общее количество техники 21 единица Состав парка Экскаваторы, манипуляторы, погрузчики, самосвалы, гидробуры Техническое оснащение ГЛОНАСС, электроника, кондиционеры