Житель Архангельской области выплатит 87 тысяч рублей пенсионерке из Астрахани

Житель Архангельской области вернет 87 тысяч рублей пенсионерке из Камызякского района Астраханской области. Деньги ушли с банковского счета женщины в марте 2025 года после того, как мошенники обманули её внука.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пачка 5000 рублей

Преступники убедили молодого человека перевести средства на якобы "безопасный" счет. Правоохранители возбудили уголовное дело и вычислили владельца карты, на которую поступили деньги. Им оказался 19-летний парень из северного региона страны.

"Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения. Исковые требования удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

Теперь по решению суда молодой человек обязан вернуть всю сумму 73-летней пострадавшей.