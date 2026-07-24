Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тимьян оказался настоящей находкой: сорняки исчезают, а участок пахнет как дорогой курорт
Замена водорода на фтор может снизить свечение материалов в 50 раз
У сомов обнаружили форму рака, которая передается между особями
Такого в эфире ещё не видели: поедание острых крыльев обернулось для мировой звезды конфузом
Звуковые поля увеличили урожайность некоторых растений более чем в два раза
Количество языков в мире сократилось из-за появления крупных государств и империй
Сладкие напитки в детстве повышают риск гипертонии во взрослом возрасте
Роспотребнадзор предупредил о признаках загрязнения водоёмов Центральной России
Розничный оборот товаров в Алтайском крае за 2025 год составил 657,6 млрд рублей

Предприниматели Самарской области получат кредиты по ставке ключ плюс 3%

Россия » Поволжье » Самара

В 2026 году предприниматели Самарской области из приоритетных отраслей смогут привлечь кредитные средства на пополнение оборотных средств по ставке "ключ плюс 3%". Новый инструмент льготного кредитования запустили Корпорация МСП и Банк России на основе механизма Программы стимулирования кредитования субъектов МСП с общим лимитом финансирования 150 млрд рублей.

Деловая женщина за компьютером
Фото: Pravda.Ru by Марианна Волкова is licensed under Все права защищены
Деловая женщина за компьютером

Сумма кредита — от 500 тысяч до 500 млн рублей, срок действия льготной ставки — один год. Обратиться за средствами уже можно в банках-участниках программы.

Кто может получить кредит

Программа доступна для малого и среднего предпринимательства из следующих приоритетных отраслей:

  • туризм;
  • производство;
  • логистика;
  • ИТ и научно-техническая деятельность;
  • отдельные креативные индустрии;
  • малые технологические компании;
  • участники региональных программ по повышению производительности труда.
Параметр Условия
Сумма кредита от 500 тыс. до 500 млн руб.
Ставка ключевая ставка Банка России + 3%
Срок льготного периода 1 год
Целевое назначение пополнение оборотных средств
Общий лимит программы 150 млрд руб.

"Доступное финансирование играет важную роль для предпринимателей — новая мера поддержки открывает значительные возможности для стабилизации и развития бизнеса. Мы призываем заинтересованные компании региона обращаться в центры "Мой бизнес" для консультаций и привлечения льготных средств", — прокомментировал заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Дополнительные меры поддержки в регионе

Параллельно с федеральной программой в Самарской области продолжает работать Гарантийный фонд области. Организация предлагает предпринимателям льготные микрозаймы и поручительства. Консультации по всем действующим финансовым продуктам можно получить в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211, на портале mybiz63. ru или по телефону горячей линии 8-800-300-63-63.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий
Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Авто
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Последние материалы
Розничный оборот товаров в Алтайском крае за 2025 год составил 657,6 млрд рублей
Искусство чистого потолка: возвращаем зеркальный блеск и легкое дыхание каждой комнате
Суд взыскал 9,7 млн рублей налога с компаний из-за срыва инвестиционного проекта
Минздрав вводит единый стандарт безопасности при переливании крови
Поставки бензина и дизеля в Калининградской области стабилизировались
Поток туристов к Павловскому водохранилищу вызвал нехватку топлива на АЗС
Бесконтрольный прием мелатонина может вызвать гормональный дисбаланс и зависимость
Доступность кредитов вырастет после десятого подряд снижения ставки ЦБ
Конец нехватке мест? РЖД запускают дополнительный поезд в Ярославль и меняют правила поездок на выходные
Крем из прошлого сезона может вызвать химический ожог и аллергию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.