Предприниматели Самарской области получат кредиты по ставке ключ плюс 3%

В 2026 году предприниматели Самарской области из приоритетных отраслей смогут привлечь кредитные средства на пополнение оборотных средств по ставке "ключ плюс 3%". Новый инструмент льготного кредитования запустили Корпорация МСП и Банк России на основе механизма Программы стимулирования кредитования субъектов МСП с общим лимитом финансирования 150 млрд рублей.

Фото: Pravda.Ru by Марианна Волкова is licensed under Все права защищены Деловая женщина за компьютером

Сумма кредита — от 500 тысяч до 500 млн рублей, срок действия льготной ставки — один год. Обратиться за средствами уже можно в банках-участниках программы.

Кто может получить кредит

Программа доступна для малого и среднего предпринимательства из следующих приоритетных отраслей:

туризм;

производство;

логистика;

ИТ и научно-техническая деятельность;

отдельные креативные индустрии;

малые технологические компании;

участники региональных программ по повышению производительности труда.

Параметр Условия Сумма кредита от 500 тыс. до 500 млн руб. Ставка ключевая ставка Банка России + 3% Срок льготного периода 1 год Целевое назначение пополнение оборотных средств Общий лимит программы 150 млрд руб.

"Доступное финансирование играет важную роль для предпринимателей — новая мера поддержки открывает значительные возможности для стабилизации и развития бизнеса. Мы призываем заинтересованные компании региона обращаться в центры "Мой бизнес" для консультаций и привлечения льготных средств", — прокомментировал заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Дополнительные меры поддержки в регионе

Параллельно с федеральной программой в Самарской области продолжает работать Гарантийный фонд области. Организация предлагает предпринимателям льготные микрозаймы и поручительства. Консультации по всем действующим финансовым продуктам можно получить в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211, на портале mybiz63. ru или по телефону горячей линии 8-800-300-63-63.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".