Предприниматели Самарской области получат кредиты по ставке ключ плюс 3%

В 2026 году предприниматели Самарской области из приоритетных отраслей смогут привлечь кредитные средства на пополнение оборотных средств по ставке "ключ плюс 3%". Новый инструмент льготного кредитования запустили Корпорация МСП и Банк России на основе механизма Программы стимулирования кредитования субъектов МСП с общим лимитом финансирования 150 млрд рублей.
Сумма кредита — от 500 тысяч до 500 млн рублей, срок действия льготной ставки — один год. Обратиться за средствами уже можно в банках-участниках программы.
Программа доступна для малого и среднего предпринимательства из следующих приоритетных отраслей:
|Параметр
|Условия
|Сумма кредита
|от 500 тыс. до 500 млн руб.
|Ставка
|ключевая ставка Банка России + 3%
|Срок льготного периода
|1 год
|Целевое назначение
|пополнение оборотных средств
|Общий лимит программы
|150 млрд руб.
"Доступное финансирование играет важную роль для предпринимателей — новая мера поддержки открывает значительные возможности для стабилизации и развития бизнеса. Мы призываем заинтересованные компании региона обращаться в центры "Мой бизнес" для консультаций и привлечения льготных средств", — прокомментировал заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Параллельно с федеральной программой в Самарской области продолжает работать Гарантийный фонд области. Организация предлагает предпринимателям льготные микрозаймы и поручительства. Консультации по всем действующим финансовым продуктам можно получить в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211, на портале mybiz63. ru или по телефону горячей линии 8-800-300-63-63.
Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.