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Розничный оборот товаров в Алтайском крае за 2025 год составил 657,6 млрд рублей

Россия » Сибирь » Барнаул

Жители Алтайского края за 2025 год потратили на товары 657,6 млрд рублей. В сопоставимых ценах розничный оборот региона вырос на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Алтайкрайстат.

Деньги
Фото: pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Всего в крае работают 25,8 тыс. торговых точек. Больше половины из них (56%) — обычные магазины, четверть (24,4%) — минимаркеты. Доля павильонов составляет 8%, аптек — 5,2%, а киосков и палаток — 4,3%. Меньше всего объектов в сегменте гипермаркетов и супермаркетов — всего 2,1%.

Показатель Значение
Розничный оборот 657,6 млрд руб. (+3,1%)
Оптовый оборот 929,4 млрд руб. (+3,8%)
Количество торговых объектов 25,8 тыс. шт.
Занятые в торговле 69,7 тыс. человек

Структура рынка и влияние сетей

Почти 70% из 31,8 тыс. предприятий торговли и авторемонта в регионе представляют индивидуальные предприниматели. Однако основную финансовую массу генерируют крупные сети: они обеспечили 41,1% всего розничного оборота (270 млрд рублей).

Доминирование сетевого ритейла сильнее всего проявляется в продуктовом секторе. На торговые сети пришлось 61% всех продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий.

Сектор торговли остается одним из главных работодателей региона. В этой сфере трудятся 69,7 тыс. человек, что составляет 12,8% от всех занятых в экономике края. По количеству рабочих мест торговля уступает только обрабатывающей промышленности и образованию.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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