Жители Алтайского края за 2025 год потратили на товары 657,6 млрд рублей. В сопоставимых ценах розничный оборот региона вырос на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Алтайкрайстат.
Всего в крае работают 25,8 тыс. торговых точек. Больше половины из них (56%) — обычные магазины, четверть (24,4%) — минимаркеты. Доля павильонов составляет 8%, аптек — 5,2%, а киосков и палаток — 4,3%. Меньше всего объектов в сегменте гипермаркетов и супермаркетов — всего 2,1%.
|Показатель
|Значение
|Розничный оборот
|657,6 млрд руб. (+3,1%)
|Оптовый оборот
|929,4 млрд руб. (+3,8%)
|Количество торговых объектов
|25,8 тыс. шт.
|Занятые в торговле
|69,7 тыс. человек
Почти 70% из 31,8 тыс. предприятий торговли и авторемонта в регионе представляют индивидуальные предприниматели. Однако основную финансовую массу генерируют крупные сети: они обеспечили 41,1% всего розничного оборота (270 млрд рублей).
Доминирование сетевого ритейла сильнее всего проявляется в продуктовом секторе. На торговые сети пришлось 61% всех продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий.
Сектор торговли остается одним из главных работодателей региона. В этой сфере трудятся 69,7 тыс. человек, что составляет 12,8% от всех занятых в экономике края. По количеству рабочих мест торговля уступает только обрабатывающей промышленности и образованию.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.