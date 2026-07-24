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Суд взыскал 9,7 млн рублей налога с компаний из-за срыва инвестиционного проекта

Россия » Центр » Воронеж

Арбитражный суд Воронежской области взыскал с двух компаний 9,7 млн рублей неуплаченного земельного налога в бюджет Бобровского района. В деле участвовал прокурор региона. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Деньги
Фото: pixabay.com by velikorodov94 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

История инвестиционного проекта

В 2014 году администрация Бобровского района заключила соглашение с иностранным инвестором. Планировалось создать предприятие по производству и сборке сельскохозяйственной техники. От инвеститора ожидали новые рабочие места, развитие социальной инфраструктуры и пополнение налоговой базы района.

Для реализации проекта инвестор создал подконтрольное юрлицо. В качестве меры стимулирования до 1 января 2022 года компания была освобождена от уплаты земельного налога. Однако инвестор прекратил финансирование и не принял мер для выполнения обязательств. Проект исключили из перечня особо значимых инвестиционных проектов, а налоговые каникулы были отменены.

Роль прокуратуры и решение суда

После прекращения налоговых каникул на участках, где должен был размещаться производственный объект, накопилась задолженность по земельному налогу. Администрация района обратилась в арбитражный суд. В защиту интересов муниципального бюджета вошло представительство прокуратуры Воронежской области.

Суд удовлетворил иск администрации Бобровского района в полной сумме — 9,7 млн рублей. Деньги поступят в местный бюджет и смогут быть направлены на текущие нужды района: содержание школ, больниц, дорог, социальную поддержку.

Экспертный комментарий

Отмена налоговых каникул при неисполнении инвестиционных обязательств — стандартный правовой механизм. Инвестор получает льготу под условии выполнения инвестиционного проекта. Если проект исключен из реестра особо значимых — основание для льготы отпадает, налоговые обязательства восстанавливаются в полном объеме.

Участие прокуратуры в арбитражном споре за налоговые доходы бюджета — стандартная практика защиты государственных интересов. Для районного бюджета сумма в 9,7 млн рублей существенна: это реальные деньги на текущий ремонт дорог, закупку оборудования для школ или социальные выплаты. Возврат таких средств — работа на защиту финансовой устойчивости территории.

Экспертная проверка:
юрист по региональному законодательству
Светлана Фёдорова

Контекст: налоговое правосудие в регионе

Ранее, по данным РИА "Воронеж", суд вынес приговор 41-летнему генеральному директору дорожно-строительной компании. Он признан виновным в уклонении от уплаты НДС на сумму более 98,7 млн рублей. Руководитель предоставил в налоговую инспекцию ложные сведения о взаиморасчетах с подконтрольной организацией. Мужчине назначили два года колонии-поселения.

Оба случая демонстрируют системную работу силового блока и судов по защите налоговой базы регионов Центральной России. Для районов вроде Бобровского каждый возвращенный миллион — это конкретные ремонты школ, аптекарских пунктов в селах или зарплаты бюджетникам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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