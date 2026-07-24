Поставки бензина и дизеля в Калининградской области стабилизировались

Калининградская область вошла в число пяти российских регионов, где ситуация с поставками бензина и дизельного топлива стабилизировалась. Об этом сообщает Минэнерго России.

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По данным ведомства, в регионе зафиксирован устойчивый рост объёмов поставок, что позволило снизить дефицит на внутреннем рынке. Значительного роста цен на топливо по сравнению с другими субъектами страны не наблюдалось.

Какие меры сработали

В правительстве называют комплексный подход: государственная поддержка поставок, контроль за распределением, организация специальных маршрутов доставки в населённые пункты, где ранее был дефицит, и усиление пограничного контроля для предотвращения незаконного вывоза топлива за пределы региона.

Калининградская область — приграничный регион с уникальной логистикой. Транспортная изоляция от 대륙ной части страны делает устойчивые поставки топлива критически важной задачей для жизнедеятельности города, посёлков и предприятий.

Что это значит для жителей

Стабильность поставок и отсутствие скачков цен — прямой результат координированной работы федеральных и региональных властей. Власти области подчёркивают: сохранение достигнутых результатов требует постоянного контроля и согласованных действий на всех уровнях.

Ранее Минэнерго зафиксировало стабилизацию ситуации с топливом в России в целом. По итогам июня 2026 года объёмы поставок на внутренний рынок превысили показатели предыдущих месяцев.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов