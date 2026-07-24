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Поток туристов к Павловскому водохранилищу вызвал нехватку топлива на АЗС

Россия » Поволжье » Уфа

В Нуримановском районе Республики Башкортостан усилят поставки топлива на автозаправочные станции к предстоящим выходным. Мера необходима из-за резкого роста числа туристов, направляющихся к Павловскому водохранилищу.

Бензоколонки на заправке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензоколонки на заправке

На брифинге в Центре управления регионом (ЦУР) глава администрации района Вилдан Ситдиков сообщил о критической ситуации на одной из заправок. В сети "Прогресс" бензин отсутствует четыре дня, остался только дизельный товар. Это создало проблемы для государственных служб: бюджетные организации, включая центральную районную больницу (ЦРБ), заключили договоры именно с этой сетью, поэтому вчера машины скорой помощи и другой медицинский транспорт не смогли заправиться.

"Прошу оперштаб решить вопрос с обеспечением этой сети", — обратился Вилдан Ситдиков к профильным ведомствам.

По данным главы района, в выходные поток людей на турбазы водохранилища вырастет вдвое. Большинство туристов используют личные автомобили, что создаст дополнительную нагрузку на инфраструктуру. На текущий момент ситуация с топливом выглядит так:

АЗС Текущий статус / Прогноз
"Башнефть" (Павловка) Загружена топливом
"Башнефть" (Красная Горка) Ожидается прибытие бензовоза
Сеть "Прогресс" Бензина нет 4 дня, только ДТ

Замминистра промышленности Республики Башкортостан Эдуард Мустафин подтвердил, что оперштаб контролирует ситуацию. По его словам, ведомство работает над восстановлением поставок в сеть "Прогресс", а снабжение всех заправок района на выходных будет приоритетным.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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