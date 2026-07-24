Поток туристов к Павловскому водохранилищу вызвал нехватку топлива на АЗС

В Нуримановском районе Республики Башкортостан усилят поставки топлива на автозаправочные станции к предстоящим выходным. Мера необходима из-за резкого роста числа туристов, направляющихся к Павловскому водохранилищу.
На брифинге в Центре управления регионом (ЦУР) глава администрации района Вилдан Ситдиков сообщил о критической ситуации на одной из заправок. В сети "Прогресс" бензин отсутствует четыре дня, остался только дизельный товар. Это создало проблемы для государственных служб: бюджетные организации, включая центральную районную больницу (ЦРБ), заключили договоры именно с этой сетью, поэтому вчера машины скорой помощи и другой медицинский транспорт не смогли заправиться.
"Прошу оперштаб решить вопрос с обеспечением этой сети", — обратился Вилдан Ситдиков к профильным ведомствам.
По данным главы района, в выходные поток людей на турбазы водохранилища вырастет вдвое. Большинство туристов используют личные автомобили, что создаст дополнительную нагрузку на инфраструктуру. На текущий момент ситуация с топливом выглядит так:
|АЗС
|Текущий статус / Прогноз
|"Башнефть" (Павловка)
|Загружена топливом
|"Башнефть" (Красная Горка)
|Ожидается прибытие бензовоза
|Сеть "Прогресс"
|Бензина нет 4 дня, только ДТ
Замминистра промышленности Республики Башкортостан Эдуард Мустафин подтвердил, что оперштаб контролирует ситуацию. По его словам, ведомство работает над восстановлением поставок в сеть "Прогресс", а снабжение всех заправок района на выходных будет приоритетным.
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