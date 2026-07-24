Дышать становится все тяжелее: в Свердловской области опасная ситуация затянулась надолго

Жителям Свердловской области придется дольше соблюдать осторожность из-за сложной экологической обстановки. Введенный в регионе 22 июля режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), способствующих накоплению вредных примесей в воздухе, продлен до вечера 26 июля. Синоптики информируют, что ожидаемого улучшения ситуации к 24 июля не произошло.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мегаполис в смоге

Специалисты Уральского УГМС объясняют затянувшийся период штилем и температурной инверсией, которые не дают воздушным массам очищаться. Поскольку метеоусловия остаются стабильно плохими, ограничения официально действуют до 20:00 пятницы, пишет tagilcity.ru. Аналогичные проблемы с состоянием городской среды иногда требуют комплексного подхода, как это бывает при ликвидации последствий снежных завалов в других регионах.

Рекомендации и экспертная оценка ситуации

В условиях застоя воздуха промышленные выбросы и продукты сгорания автомобильного топлива скапливаются в приземном слое, провоцируя ухудшение качества атмосферы. Местные заводы получили предписания снизить производственную нагрузку и усилить фильтрацию отходов. Основной мерой безопасности для граждан остается сокращение времени на улице.

"Длительное воздействие смога серьезно нагружает органы дыхания, поэтому при отсутствии ветра следует плотно закрывать окна и по возможности использовать бытовые очистители воздуха", -- объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог-эксперт Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о НМУ

Для чего объявляют режим НМУ?

Этот статус объявляется при метеорологических прогнозах о застойных явлениях, чтобы предотвратить катастрофическое загрязнение воздуха путем ограничения выбросов предприятий.

Кому стоит опасаться смога больше всего?

Наибольшие риски фиксируются у людей с хроническими болезнями легких, аллергиков и лиц с сердечно-сосудистыми патологиями.

Почему не помогает проветривание?

В период НМУ воздух снаружи насыщен мелкодисперсной пылью и газами, поэтому открытие форточек только ускоряет накопление вредных веществ внутри помещения.

Обязаны ли предприятия соблюдать предписания?

Да, в период действия режима компании любого масштаба обязаны снижать объемы вредных выбросов в соответствии с утвержденным планом-графиком.

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