Ижевский радиозавод через ООО Ирз-Связь попал под новые санкции Евросоюза

Евросоюз расширил санкционный список по Удмуртии: под ограничения попали Ижевский радиозавод (АО "ИРЗ") через дочернее ООО "Ирз-Связь" и ПАО "БыстроБанк". Соответствующее решение опубликовано на официальном портале ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org by Clever Life, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пригородный вокзал Ижевск

Это уже второе за полгода санкционное ударование по оборонно-промышленному комплексу республики. В середине июня 2026 года под ограничения уже попадал Ижевский авиационный завод.

По версии европейских регуляторов, ООО "Ирз-Связь" производит системы коммутации для навигационных приемников, обеспечивает ремонт вооружения и военной техники. Продукция предприятия используется в беспилотниках "Орлан-10" и "Тахион", а также в навигационных приемниках GPS и ГЛОНАСС. Таким образом, завод интегрирован в цепочки поставок беспилотной авиации и навигационной инфраструктуры, работающей на нужды Вооруженных сил.

ПАО "БыстроБанк" определен Евросоюзом как один из ведущих кредитных учреждений Удмуртии, формирующее доходы бюджета РФ. В санкционном документе акцент сделан на фискальной роли банка в региональной и федеральной финансовой системе.

Новый пакет санкций фиксирует вектор давления на промышленную базу Поволжья: удар наносится не только на авиасборочные мощности (ИАЗ), но и на радиоэлектронную промышленность, обеспечивающую навигацию и управление БПЛА, а также на региональный финансовый инфраструктурный оператор.

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Экономический обозреватель Pravda. Ru

Алексей Ведевитов