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Центр «Сингулярность» объединит школу и колледж с лабораториями искусственного интеллекта

Россия » Поволжье » Чебоксары

В Чувашии рассматривают концепцию образовательного центра нового поколения "Сингулярность" с созданием на его базе Республиканского центра искусственного интеллекта в образовании. На единой площадке планируют объединить школу, колледж, систему дополнительного образования, технологические и творческие лаборатории, а также пространства для профориентации и прямой работы с работодателями. Искусственный интеллект будет формировать для каждого ученика индивидуальную образовательную траекторию.

Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, проект Георгия Соловьёва за три года доказал свою эффективность. В "Сингулярности" обучаются более 300 студентов, а первый выпуск в 13 человек уже трудоустроился в ведущих ИТ-компаниях, в том числе в "Яндексе". Школьники Чувашии впервые за 15 лет стали призёрами Всероссийской олимпиады по программированию, а две команды республики вышли в полуфинал чемпионата мира.

В этом году филиалы "Сингулярности" откроются в других регионах страны как представительства чувашской школы. Проект масштабируют как реплицируемую модель развития технологического суверенитета регионов Поволжья.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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