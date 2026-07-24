Ограничения движения затронули улицы Луганскую, Дзержинского и Октябрьский проспект

В центре города ограничили движение транспорта. Меры ввели для обеспечения безопасности граждан и проведения технических работ.
Сейчас закрыт проезд в сторону Филейки по следующим участкам:
Заторы зафиксировали по улице Ленина (от пересечения с Герцена в сторону Старого моста) и по улице Профсоюзной до Октябрьского проспекта.
Общественный транспорт следует по скорректированным маршрутам.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.