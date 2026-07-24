Ограничения движения затронули улицы Луганскую, Дзержинского и Октябрьский проспект

В центре города ограничили движение транспорта. Меры ввели для обеспечения безопасности граждан и проведения технических работ.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перекрытие дороги в центре города

Сейчас закрыт проезд в сторону Филейки по следующим участкам:

Октябрьский проспект от площади Лепсе;

улица Луганская от разворотного круга у ТЦ "Макси";

улица Дзержинского от поворота на посёлок Ганино.

Заторы зафиксировали по улице Ленина (от пересечения с Герцена в сторону Старого моста) и по улице Профсоюзной до Октябрьского проспекта.

Общественный транспорт следует по скорректированным маршрутам.