Оформление Петербурга к 330-летию ВМФ охватит шесть районов города

Петербург готовится к 330-летию Военно-морского флота. Комитет по печати и взаимодействию со СМИ утвердил концепцию праздничного оформления: 38 адресов в шести районах города украдят флаги, баннеры и видеоролики. Монтаж начался 20 июля, основная установка пройдёт с 24 по 26 июля, демонтаж начнётся 27 июля. Объём техники — 1187 единиц, ровно столько же, сколько использовали в прошлом году.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Петропавловская крепость, старейший памятник истории, культуры и архитектуры Санкт-Петербурга

Главные магистрали получат 164 флага на опорах освещения: Невский проспект, Дворцовая набережная (48 флагов), Адмиралтейская (34) и Английская (40) набережные. На Марсовом поле, Стрелке Васильевского острова и Университетской набережной установят 34 перевозных флагштока. Дворцовый и Благовещенский мосты оформят композициями из более 400 флагов, Троицкий — свыше 130 стилизованных элементов на ограждениях.

Выездные шоссе и прилёточный узел тоже войдут в декор. На Московском проспекте, Пулковском и Приморском шоссе, а также на Ушаковской развязке появятся 334 виниловых баннера. У аэропорта Пулково разместят десять крупноформатных флагов высотой 16 метров. Якорная площадь, Петровский парк и подъезды к "Острову фортов" в Кронштадте получат 40 перевозных флагштоков. Улицы Мартынова, Зосимова, Советская и проспект Ленина дополнят более 100 виниловых панно и 212 флагов.

Объект Ключевые показатели Центральные набережные и Невский проспект 164 флага на опорах освещения Марсово поле, Стрелка ВО, Университетская набережная 34 перевозных флагштока Дворцовый и Благовещенский мосты 400+ флагов в композициях Троицкий мост 130+ стилизованных единиц Выездные шоссе и Ушаковская развязка 334 виниловых баннера Аэропорт Пулково 10 флагов высотой 16 м Кронштадт (Якорная площадь, Петровский парк, "Остров фортов") 40 перевозных флагштоков Районные улицы (Мартынова, Зосимова, Советская, пр. Ленина) 100+ виниловых панно, 212 флагов Наружная реклама и метро 296 плакатов, 25 экранов, 770 носителей в метро, звуковое поздравление в вагонах

Поздравления дойдут до пассажиров метрополитена: 770 рекламных носителей с плакатами и звуковое поздравление в вагонах поездов. На городских экранах — 25 точек с видеороликом, на улицах — 296 плакатов. Дополнительно под макеты мероприятий отведят 57 сторон конструкций.

Как праздничный декор меняет восприятие города

Масштабное оформление к юбилею ВМФ — не просто эстетика. Оно структурирует городское пространство, выделяя ceremонеальные оси и входные группы в агломерацию. Флаги на мостах и набережных работают как навигационные знаки: они связывают исторический центр с водной областью, делая реку Нева и её переправы частью единого сценария. Баннеры на выездных шоссе и у аэропорта задают тон ещё до того, как гость или житель попадёт в центр. В метро звуковое поздравление охватывает ту аудиторию, которая может не пройти по парадным улицам, но ежедневно пользуется подземкой.

"Праздничное оформление — это временная городская инфраструктура. Она должна быть безопасной, не мешать движению пешеходов и транспорта, быстро монтироваться и демонтироваться без следов для фасадов и поребрика. Важно, что в этом году объём техники не вырос: 1187 единиц — тот же парк, что и в 2023 году. Это говорит о том, что логистика отработана, подрядчики знают маршруты, а комитет умеет планировать нагрузку на городскую сеть. Главный риск — ветер и дождь в конце июля. Винтовые основания флагштоков и крепёж баннеров на мостах должны выдерживать порывы с Финского залива. Если декор переживёт погоду без аварий, можно считать работу выполненной качественно", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Демонтаж начнётся 27 июля — сразу после парада ВМФ. Срок в один день жесткий, но реалистичный при условии, что крепёж предусмотрел быстрый сброс. Главное — не оставить за собой металлоконструкции на поребриках и не повредить гранит ограждений мостов.