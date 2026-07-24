Орловская область актуализировала границы и статус земель охотпользователей

Врио губернатора Орловской области Александр Бирюков подписал указ, актуализирующий схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий. Документ вводит в правовое поле актуальные данные о границах и статусе земель, устанавливает новые правила поведения на них при хозяйственной деятельности и закладывает основы для расширения сети общедоступных угодий.
На территории региона зафиксированы 35 охотпользователей. За ними закреплено 1,461 млн га — 75,9% от общей площади охотугодий. Остальные 463,7 тыс. га (24,1%) относятся к общедоступному фонду. Это выше установленного федеральным законом минимума в 20%, что дает правовые основания для выделения новых участков под аренду или безвозмездное пользование.
Всего охотничьи угодья покрывают 1,924 млн га — 78% территории области. Однако нагрузка распределена неравномерно.
|Район
|Доля охотугодий, %
|Примечание
|Корсаковский
|96,2
|Максимальная плотность
|Шаблыкинский
|93,5
|Должанский
|89,0
|Хотынецкий
|29,2
|Нацпарк "Орловское Полесье"
|Знаменский
|36,1
|Нацпарк "Орловское Полесье"
|Глазуновский
|58,4
|ООПТ местного значения
Низкие показатели в трех районах объясняются присутствием крупных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На них приходится 265,5 тыс. га (10,8% области). Крупнейший объект — национальный парк "Орловское Полесье" (77,7 тыс. га) — лежит на стыке Хотынецкого и Знаменского районов. Дополнительно сеть охраны формируют 24 заказника, 11 памятников природы и шесть ООПТ местного значения.
Имеющийся запас общедоступных земель позволяет расширить доступ для охотников. Указ закрепляет план создания новых участков в четырех районах:
|Район
|Планируемая площадь, тыс. га
|Покровский
|26,71
|Новодеревеньковский
|17,37
|Кромской
|16,25
|Урицкий
|11,00
Суммарно речь идет о более чем 71 тысяче гектаров. Для жителей этих районов это означает легальную возможность ходить на охоту рядом с домом, не оформляя дороговые путевки в частные угодья. Для администраций — дополнительная нагрузка на охранников и необходимость мониторинга численности зверей на новых площадях.
Суть указа — не только в учете земель, но и в жестких запретах, направленных на сохранение ресурса при хозяйственной активности. Документ вводит:
Правовая база приведена в соответствие с актуальными приказами Минприроды России: обновлены правила проведения акклиматизации и переселения охотничьих ресурсов. Ранее эти нормы могли противоречить федеральному законодательству, что создавало риски для охотпользователей и контролирующих органов.
По словам эксперта, специальное внимание в ukazе уделено миграционным путям. В регионе с высокой запашенностью земель (78% территории) свободные коридоры для перемещения зверей критически важны. Сплошные ограждения сельхозугодий или частных угодь разрывают популяции, приводя к деградации генофонда и повышению конфликтности зверей (выход на дороги, пагуба посевов).
Указ не меняет карту области радикально, но устраняет правовые пробелы, копившиеся годами. Основные последствия для жизни регионов:
Документ вступил в силу с момента подписания. Контроль за исполнением новых норм ляжет на областной департамент природопользования и охотнадзор.
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