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Орловская область актуализировала границы и статус земель охотпользователей

Россия » Центр » Орел

Врио губернатора Орловской области Александр Бирюков подписал указ, актуализирующий схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий. Документ вводит в правовое поле актуальные данные о границах и статусе земель, устанавливает новые правила поведения на них при хозяйственной деятельности и закладывает основы для расширения сети общедоступных угодий.

Островная лисица
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Островная лисица

Как распределены земли сегодня

На территории региона зафиксированы 35 охотпользователей. За ними закреплено 1,461 млн га — 75,9% от общей площади охотугодий. Остальные 463,7 тыс. га (24,1%) относятся к общедоступному фонду. Это выше установленного федеральным законом минимума в 20%, что дает правовые основания для выделения новых участков под аренду или безвозмездное пользование.

Всего охотничьи угодья покрывают 1,924 млн га — 78% территории области. Однако нагрузка распределена неравномерно.

Район Доля охотугодий, % Примечание
Корсаковский 96,2 Максимальная плотность
Шаблыкинский 93,5  
Должанский 89,0  
Хотынецкий 29,2 Нацпарк "Орловское Полесье"
Знаменский 36,1 Нацпарк "Орловское Полесье"
Глазуновский 58,4 ООПТ местного значения

Низкие показатели в трех районах объясняются присутствием крупных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На них приходится 265,5 тыс. га (10,8% области). Крупнейший объект — национальный парк "Орловское Полесье" (77,7 тыс. га) — лежит на стыке Хотынецкого и Знаменского районов. Дополнительно сеть охраны формируют 24 заказника, 11 памятников природы и шесть ООПТ местного значения.

Четыре новых общедоступных угодья

Имеющийся запас общедоступных земель позволяет расширить доступ для охотников. Указ закрепляет план создания новых участков в четырех районах:

Район Планируемая площадь, тыс. га
Покровский 26,71
Новодеревеньковский 17,37
Кромской 16,25
Урицкий 11,00

Суммарно речь идет о более чем 71 тысяче гектаров. Для жителей этих районов это означает легальную возможность ходить на охоту рядом с домом, не оформляя дороговые путевки в частные угодья. Для администраций — дополнительная нагрузка на охранников и необходимость мониторинга численности зверей на новых площадях.

Что меняется в правилах пользования

Суть указа — не только в учете земель, но и в жестких запретах, направленных на сохранение ресурса при хозяйственной активности. Документ вводит:

  • запрет выжигания сухой растительности на охотугодиях;
  • запрет установки сплошных заграждений на миграционных путях животных;
  • запрет расчистки просек в период размножения дичи.

Правовая база приведена в соответствие с актуальными приказами Минприроды России: обновлены правила проведения акклиматизации и переселения охотничьих ресурсов. Ранее эти нормы могли противоречить федеральному законодательству, что создавало риски для охотпользователей и контролирующих органов.

"Запрет на выжигание травы и сплошные заборы на миграционных коридорах — это не просто экологические декларации. В условиях Оровской области, где агроландшафты чередуются с лесными массивами, именно пересеченные заборами поля и поджоги становятся главной причиной гибели косуль, кабанов и потерянных гнезд птиц. Приведение правил акклиматизации к единому федеральному стандарту исключит произвол при выпуске животных: теперь нельзя будет "подсобрать" популяцию там, где это выгодно арендатору, игнорируя биологическую целесообразность", — пояснил эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов.

По словам эксперта, специальное внимание в ukazе уделено миграционным путям. В регионе с высокой запашенностью земель (78% территории) свободные коридоры для перемещения зверей критически важны. Сплошные ограждения сельхозугодий или частных угодь разрывают популяции, приводя к деградации генофонда и повышению конфликтности зверей (выход на дороги, пагуба посевов).

Что это дает региону

Указ не меняет карту области радикально, но устраняет правовые пробелы, копившиеся годами. Основные последствия для жизни регионов:

  • Охотники получат доступ к новым 71 тыс. га общедоступных угодий в четырех районах — это конкретные места под сезон 2025 года.
  • Арендаторы (35 охотпользователей) получают четкие правила игры: что можно, а что повлечет штрафы или расторжение договора. Запрет на выжигание и заборы на миграционных путях — рабочий инструмент госинспекции.
  • Сельское хозяйство получит жесткие ограничения: нельзя заделывать просеки размножения (апрель-июнь) и блокировать тропы зверей заборами. Это заставит агрохолдинги согласовывать план ограждения с охотнадзором.
  • Экология - фиксация границ ООПТ и охотугодий в едином документе снижает риск незаконного изъятия земель под стройку или поля.

Документ вступил в силу с момента подписания. Контроль за исполнением новых норм ляжет на областной департамент природопользования и охотнадзор.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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