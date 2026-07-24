Улицу Гражданскую в Екатеринбурге перекроют с 18 по 25 августа

В Екатеринбурге с 18 по 25 августа перекроют движение по улице Гражданской в районе дома № 2. Дорогу заблокируют ради замены магистральных тепловых сетей.
Работы организует Екатеринбургская теплосетевая компания. Специалисты заменят изношенные участки труб, чтобы снизить риск аварий в отопительный сезон и обеспечить стабильную подачу тепла к жилым и административным зданиям района.
"Движение общественного транспорта на этом участке отсутствует, автомобилисты смогут объехать по близлежащим улицам. На перекрытой части дороги установят дорожные знаки и указатели", — сообщили в пресс-службе администрации города.
Подробную схему объезда можно посмотреть на информационной карте официального городского портала.
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