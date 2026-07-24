В Волгограде объявили экстренное предупреждение о сильной жаре

В Волгограде объявлено экстренное предупреждение о сильной жаре: в ближайшие выходные температура воздуха может подняться до +42 °C. Метеослужба рекомендует жителям оставаться дома и не выходить на улицу в дневное время.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Дымка над городом и раскалённое солнце

Специалисты напоминают о базовых мерах предосторожности: пить больше воды, носить лёгкую одежду, отказаться от физических нагрузок. Особое внимание стоит уделить пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями — их состояние может ухудшиться при экстремальной жаре.

Длительное пребывание на прямом солнце опасно для здоровья. Необходимо пользоваться солнцезащитными кремами, головными уборами и по возможности находиться в тени или в помещениях с кондиционированием.