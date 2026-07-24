В Кирове перекрыли ключевые улицы из-за повреждения инженерных сетей

В Кирове перекрыли ряд ключевых улиц из-за повреждения инженерных сетей после удара по местному предприятию.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перекрытие дороги в центре города

Ограничения ввели для защиты жителей и сотрудников завода, так как состояние коммуникаций создает прямую угрозу безопасности. Под блокировку попали основные транспортные артерии района, включая участки, где проходят автобусные маршруты.

"В областном центре введены ограничения на движение транспорта для обеспечения безопасности и проведения работ по ликвидации последствий удара по предприятию", — сообщили в местных органах власти.

Сроки восстановления движения не определены — они зависят от скорости разбора завалов и ремонта сетей. Горожанам рекомендуют заранее планировать поездки, использовать объездные пути и учитывать возможные пробки.

Причина ограничений Последствия для города Повреждение инженерных коммуникаций после удара Перекрытие основных дорог, изменение маршрутов общественного транспорта