Школа имени С. А. Суркова обновит фасад и оборудование за 159,6 млн рублей

Рабочие завершают первый этап капитального ремонта школы имени С. А. Суркова в Богословке. По данным областного министерства образования, на текущий момент объем работ по первому этапу достиг 93%, а общий прогресс по всему объекту составляет 17,3%.

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Сейчас строители утепляют фасад здания, меняют окна и облицовывают откосы на крыше. Обновят трехэтажное кирпичное здание, построенное в 1976 году.

Параметр Показатель Общая стоимость ремонта 159,6 млн рублей Срок реализации 2 года Затраты на оборудование более 9,2 млн рублей Вместимость школы 1 117 мест

График и объемы работ

Финансирование проекта обеспечивают федеральный, областной и местный бюджеты. Чтобы не прерывать занятия, основные работы привязали к каникулам.

Первый этап продлится до 17 августа 2026 года. Он охватывает внешнюю часть здания: фасад, окна, мягкую кровлю, крыльца и отмостку. Второй этап начнется 1 апреля и завершится 16 августа 2027 года. В этот период заменят двери и все инженерные сети, смонтируют пожарную сигнализацию и проведут внутреннюю отделку.

Помимо ремонта стен и сетей, школа получит новые средства обучения. Закупку оборудования планируют в январе 2027 года, поставка ожидается в июле того же года.

Сегодня в школе Богословки учатся 558 детей в 26 классах, педагогический состав насчитывает 39 человек.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова