Школа имени С. А. Суркова обновит фасад и оборудование за 159,6 млн рублей

Рабочие завершают первый этап капитального ремонта школы имени С. А. Суркова в Богословке. По данным областного министерства образования, на текущий момент объем работ по первому этапу достиг 93%, а общий прогресс по всему объекту составляет 17,3%.
Сейчас строители утепляют фасад здания, меняют окна и облицовывают откосы на крыше. Обновят трехэтажное кирпичное здание, построенное в 1976 году.
|Параметр
|Показатель
|Общая стоимость ремонта
|159,6 млн рублей
|Срок реализации
|2 года
|Затраты на оборудование
|более 9,2 млн рублей
|Вместимость школы
|1 117 мест
Финансирование проекта обеспечивают федеральный, областной и местный бюджеты. Чтобы не прерывать занятия, основные работы привязали к каникулам.
Первый этап продлится до 17 августа 2026 года. Он охватывает внешнюю часть здания: фасад, окна, мягкую кровлю, крыльца и отмостку. Второй этап начнется 1 апреля и завершится 16 августа 2027 года. В этот период заменят двери и все инженерные сети, смонтируют пожарную сигнализацию и проведут внутреннюю отделку.
Помимо ремонта стен и сетей, школа получит новые средства обучения. Закупку оборудования планируют в январе 2027 года, поставка ожидается в июле того же года.
Сегодня в школе Богословки учатся 558 детей в 26 классах, педагогический состав насчитывает 39 человек.
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