Урожайность озимой пшеницы в Челябинской области превысила средние показатели

В Челябинской области началась уборка озимых культур. Губернатор Алексей Текслер оценил состояние агропромышленного комплекса региона в ходе традиционного выезда "День поля".

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

По данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию области, текущие показатели урожайности озимой пшеницы достигают 28,5 центнера с гектара. Этот результат превышает средний региональный показатель на 1,3 центнера.

Показатель Значение Урожайность озимой пшеницы 28,5 ц/га Отклонение от среднего по региону +1,3 ц/га