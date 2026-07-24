Урожайность озимой пшеницы в Челябинской области превысила средние показатели

В Челябинской области началась уборка озимых культур. Губернатор Алексей Текслер оценил состояние агропромышленного комплекса региона в ходе традиционного выезда "День поля".
По данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию области, текущие показатели урожайности озимой пшеницы достигают 28,5 центнера с гектара. Этот результат превышает средний региональный показатель на 1,3 центнера.
|Показатель
|Значение
|Урожайность озимой пшеницы
|28,5 ц/га
|Отклонение от среднего по региону
|+1,3 ц/га
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