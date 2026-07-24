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Жительница Тюмени отсудила у автодилера свыше 2,3 миллиона рублей за скрученный пробег

Россия » Урал » Тюмень

Жительница Тюменского округа добилась правосудия после неудачной покупки поддержанного автомобиля BMW. Дилер заверил женщину, что машина прошла 89 тысяч километров, подтвердив это результатами предпродажного технического обслуживания.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Однако реальный пробег иномарки оказался почти в два раза выше — при очередном визите в сервис выяснилось, что автомобиль преодолел около 190 тысяч километров. Владелица попыталась урегулировать вопрос с продавцом в досудебном порядке, но компания отказалась признавать вину.

Разбирательство переместилось в зал суда, который встал на сторону обманутого покупателя, пишет tmn.aif.ru. Инстанция обязала фирму возместить разницу в стоимости транспортного средства, компенсировать затраты на диагностику, выплатить 30 тысяч рублей в качестве морального вреда и погасить внушительный штраф.

В общей сложности продавцу предстоит выплатить более 2,35 миллиона рублей. Решение по данному спору на текущий момент еще не вступило в законную силу.

"Подобные ситуации в сфере купли-продажи автомобилей стали типичным примером недобросовестного поведения продавцов, и судебная практика в последнее время часто встает на сторону обманутых граждан, присуждая им компенсации, кратно превышающие сумму самой переплаты", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Ответы на популярные вопросы о недобросовестной продаже авто

Что делать, если выяснилось, что пробег автомобиля был скручен?

В первую очередь необходимо собрать доказательства: заключение официального сервиса, историю обслуживания и договор купли-продажи. После этого следует направить продавцу досудебную претензию с требованием соразмерного уменьшения цены или расторжения сделки.

Какие суммы можно взыскать через суд?

Покупатель вправе претендовать на возврат части стоимости авто, компенсацию затрат на ремонт, возмещение морального вреда и выплату штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом за отказ добровольно удовлетворить законные требования.

Как проверить реальность пробега до заключения сделки?

Рекомендуется использовать специализированные сервисы "Автотека" или "ПроАвто", проверить машину у дилера, сравнить записи в сервисной книжке и состояние расходников, а также изучить данные электронных блоков управления через диагностический сканер.

Можно ли вернуть автомобиль продавцу при обнаружении обмана?

Да, если установлено, что существенный недостаток информации привел к покупке товара, параметры которого не соответствуют заявленным, покупатель может требовать полного расторжения договора и возврата денежных средств.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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