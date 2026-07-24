Жительница Тюмени отсудила у автодилера свыше 2,3 миллиона рублей за скрученный пробег

Жительница Тюменского округа добилась правосудия после неудачной покупки поддержанного автомобиля BMW. Дилер заверил женщину, что машина прошла 89 тысяч километров, подтвердив это результатами предпродажного технического обслуживания.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Однако реальный пробег иномарки оказался почти в два раза выше — при очередном визите в сервис выяснилось, что автомобиль преодолел около 190 тысяч километров. Владелица попыталась урегулировать вопрос с продавцом в досудебном порядке, но компания отказалась признавать вину.

Разбирательство переместилось в зал суда, который встал на сторону обманутого покупателя, пишет tmn.aif.ru. Инстанция обязала фирму возместить разницу в стоимости транспортного средства, компенсировать затраты на диагностику, выплатить 30 тысяч рублей в качестве морального вреда и погасить внушительный штраф.

В общей сложности продавцу предстоит выплатить более 2,35 миллиона рублей. Решение по данному спору на текущий момент еще не вступило в законную силу.

"Подобные ситуации в сфере купли-продажи автомобилей стали типичным примером недобросовестного поведения продавцов, и судебная практика в последнее время часто встает на сторону обманутых граждан, присуждая им компенсации, кратно превышающие сумму самой переплаты", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Ответы на популярные вопросы о недобросовестной продаже авто

Что делать, если выяснилось, что пробег автомобиля был скручен?

В первую очередь необходимо собрать доказательства: заключение официального сервиса, историю обслуживания и договор купли-продажи. После этого следует направить продавцу досудебную претензию с требованием соразмерного уменьшения цены или расторжения сделки.

Какие суммы можно взыскать через суд?

Покупатель вправе претендовать на возврат части стоимости авто, компенсацию затрат на ремонт, возмещение морального вреда и выплату штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом за отказ добровольно удовлетворить законные требования.

Как проверить реальность пробега до заключения сделки?

Рекомендуется использовать специализированные сервисы "Автотека" или "ПроАвто", проверить машину у дилера, сравнить записи в сервисной книжке и состояние расходников, а также изучить данные электронных блоков управления через диагностический сканер.

Можно ли вернуть автомобиль продавцу при обнаружении обмана?

Да, если установлено, что существенный недостаток информации привел к покупке товара, параметры которого не соответствуют заявленным, покупатель может требовать полного расторжения договора и возврата денежных средств.

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