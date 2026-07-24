Бесплатный фестиваль кайтов соберет спортсменов и туристов на Ставрополье

На берегу озера Маныч-Гудило в Апанасенковском округе Ставрополья с 31 июля по 2 августа пройдет фестиваль кайтов. Попасть на мероприятие можно бесплатно.
Главным событием станут заезды кайтсёрфингистов. Спортсмены будут передвигаться по воде на досках, используя в качестве двигателя большие воздушные змеи — кайты.
Помимо спорта, организаторы подготовили развлекательную программу: концерты, лазерное шоу и выступления с мыльными пузырями. Для тех, кто хочет попробовать себя в творчестве, проведут мастер-классы. Детей займут аниматоры.
Хозяйственную часть фестиваля представит ярмарка местных мастеров, где продадут изделия региональных производителей. На площадке оборудуют зоны отдыха и питания, а также места для танцев и фотосессий.
|Направление
|Активности
|Спорт
|Выступления кайтсёрфингистов на воде
|Досуг
|Лазерное шоу, концерты, мастер-классы, анимация для детей
|Торговля и сервис
|Ярмарка местных товаров, фуд-зоны, зоны отдыха
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