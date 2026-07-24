В Кемеровской области выявили 11 эпизодов нарушений охраны труда в Белово

Государственная инспекция труда Кемеровской области провела внеплановую проверку в ООО "ММК-Уголь" (Белово) и выявила системные нарушения охраны труда и трудового законодательства. По итогам проверки зафиксировано 11 эпизодов несоответствия нормам безопасности, выписаны штрафы на общую сумму 796 тысяч рублей и выдано обязательное предписание об устранении нарушений. На сегодняшний день восстановлены права 98 работников предприятия.

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Что именно обнаружили инспекторы

Проверка зафиксировала нарушения, создававшие прямую угрозу жизни и здоровью горняков. Работников допускали к сменам без обязательного обучения по охране труда, предварительных инструктажей и выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). В одном из цехов полностью отсутствовали медицинские аптечки.

Организационные нарушения носили массовый характер:

в августе сотрудники работали без утвержденного графика сменности;

функции наставников стажеров выполняли лица без официального допуска;

к работам, требующим профессиональной подготовки, допускали необученный персонал;

у горняков накопились неиспользованные остатки оплачиваемых отпусков за прошлые периоды.

Санкции и восстановление прав

Предприятие и его руководство оштрафованы на 796 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

По информации ведомства, на текущий момент трудовые права 98 работников восстановлены. Распределение по направлениям:

Мера восстановления прав Количество работников Выданы средства индивидуальной защиты 46 Направлены в оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях 23 Пройдены инструктажи по технике безопасности 29

"Системное игнорирование базовых процедур — обучения, инструктажей, выдачи СИЗ и соблюдения режима труда и отдыха — говорит не о разовых сбоях, а об отсутствии функционирующей системы управления охраной труда на предприятии. Штрафы в текущих размерах для крупных холдингов часто воспринимаются как операционные расходы. Реальный инструмент влияния — обязательное предписание с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Если предписание исполняется формально, нарушения повторяются. Эффективность проверки определится не тем, сколько СИЗ выдали постфактум, а тем, изменится ли качество допуска к работам и планирования графиков на системной основе", — пояснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова