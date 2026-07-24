Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жительница Тюмени отсудила у автодилера свыше 2,3 миллиона рублей за скрученный пробег
Бесплатный фестиваль кайтов соберет спортсменов и туристов на Ставрополье
Японская Honda оказалась дешевле новой Lada: во Владивостоке нашли неожиданную альтернативу
Юбилей без лучшего друга: вечеринка Охлобыстина вскрыла неловкий разрыв в отношениях с Ефремовым
Африка впала в тотальную зависимость от поставок: Москва взяла на себя роль гаранта жизни
Год лечили не то: врачебная слепота в Великобритании обернулась для пациентки критическим финалом
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Черное золото снова удивило мир: российская казна получила мощный толчок на фоне нефтяного кризиса
В Кемеровской области выявили 11 эпизодов нарушений охраны труда в Белово

Спецслужбы обновили теплосети для 17 домов и социальных объектов в Чудово

Россия » Северо-Запад » Новгород

Специалисты Чудовского района теплоснабжения ТК "Новгородская" завершили замену труб на улице Солдатова. Обновлённая тепломагистраль, выходящая от блочно-модульной котельной, теперь обеспечивает надёжное отопление и горячее водоснабжение 17 многоквартирных домам, школе №4, детскому саду "Светлячок" и дворцу спорта "Молодёжный". Проблемный участок проходил под проезжей частью, однако инженерам удалось протянуть новые трубы без вскрытия асфальта.

Работы по ремонту трубы
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Работы по ремонту трубы

Параллельно ведутся работы в котельной №12 на улице Косинова. Она отопляет большой жилой микрорайон, районную больницу, дом культуры и дом-музей Н. А. Некрасова. Меняется изношенный трубопровод на выходе из котельной на новый в ППУ-изоляции протяжённостью 167 метров.

В рамках летней ремонтной программы к отопительному сезону планируется подготовить 15 котельных, 4 центральных тепловых пункта и 38 километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Все работы идут по графику.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Жители пяти тысяч домов в Петербурге будут оставаться без горячей воды до четырех дней
Санкт-Петербург
Жители пяти тысяч домов в Петербурге будут оставаться без горячей воды до четырех дней
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
Склады больше не крепость: после потерь Wildberries продавцам готовят невидимый финансовый щит
Как законно пересечь проезжую часть на велосипеде или электросамокате
Самостоятельные забеги на ростовском ипподроме прошли без зрителей и призов
Нарушения при трате 622 млн рублей затронули ЖКХ и капремонт в Орловской области
Транспортный сектор Казахстана переходит к новому этапу инвестиций в инфраструктуру
Подземный щит для Кирова: тысячи жителей получат места защиты на случай новых угроз
От отеков до водной интоксикации: когда 2 литра воды в день становятся опасной ошибкой
Малейшая неосторожность в бане грозит осложнениями: какие привычки разрушают сосуды изнутри
Сердце не выдержало двойного удара: певица МакSим экстренно госпитализирована после семейной трагедии
Пыль, бактерии и запахи внутри подушки: как очистить ее правильно без разрушения наполнителя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.