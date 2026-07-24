Спецслужбы обновили теплосети для 17 домов и социальных объектов в Чудово

Специалисты Чудовского района теплоснабжения ТК "Новгородская" завершили замену труб на улице Солдатова. Обновлённая тепломагистраль, выходящая от блочно-модульной котельной, теперь обеспечивает надёжное отопление и горячее водоснабжение 17 многоквартирных домам, школе №4, детскому саду "Светлячок" и дворцу спорта "Молодёжный". Проблемный участок проходил под проезжей частью, однако инженерам удалось протянуть новые трубы без вскрытия асфальта.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Работы по ремонту трубы

Параллельно ведутся работы в котельной №12 на улице Косинова. Она отопляет большой жилой микрорайон, районную больницу, дом культуры и дом-музей Н. А. Некрасова. Меняется изношенный трубопровод на выходе из котельной на новый в ППУ-изоляции протяжённостью 167 метров.

В рамках летней ремонтной программы к отопительному сезону планируется подготовить 15 котельных, 4 центральных тепловых пункта и 38 километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Все работы идут по графику.

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