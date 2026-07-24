Медузы-крестовики атакуют популярные пляжи Приморского края и вызывают госпитализацию отдыхающих

Жители и гости Приморского края столкнулись с волной активности медуз-крестовиков в популярных зонах отдыха. Особая концентрация этих морских обитателей наблюдается в прогретых бухтах Муравьиная и Новик, а также в окрестностях Тавайзы и мыса Маяк. Отдыхающие, неосторожно зашедшие в воду, уже отмечают болезненные последствия контакта с "жалящими" обитателями моря.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Медуза-крестовик на пляже

Врачи токсикологического центра Тысячекоечной больницы Владивостока предупреждают: при касании медуза впрыскивает под кожу особый секрет, симптомы которого проявляются спустя час. Врачи напоминают, что для стабильного отдыха в регионе важно учитывать не только погодные условия, но и биологические угрозы. Как отмечает vostokmedia.com, в период с конца июня по июль в профильное отделение уже госпитализировали 15 человек в возрасте от 12 до 65 лет.

"Встреча с медузой-крестовиком — это серьезное испытание для иммунитета. В большинстве случаев пострадавшие сталкиваются со смешанной формой поражения, включающей сильную боль и удушающий кашель", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-токсиколог Артем Гайдуков.

Реакция организма и первая помощь

Специалисты выделяют четыре варианта ответа иммунной системы на яд медузы. Самый распространенный сценарий — смешанный, при котором пострадавший испытывает ломоту в теле и резкий кашель. Местные аллергические проявления встречаются при контакте с особями, выделяющими меньший объем токсинов, однако и они требуют внимания врача.

Медики настоятельно рекомендуют принять антигистаминные препараты сразу после инцидента, но подчеркивают: самолечение не заменяет квалифицированную помощь. В случае ухудшения самочувствия или возникновения выраженной аллергической реакции пациенту необходимо незамедлительно обратиться в профильное медучреждение.

Ответы на популярные вопросы о ядовитых медузах

Как понять, что ужалил крестовик?

Через 40-50 минут после контакта на коже появляется покраснение, сопровождающееся сильной мышечной болью и сухим, навязчивым кашлем.

Нужно ли сразу ехать в больницу?

Да, при развитии системных симптомов (кашель, ломота) необходимо обратиться к врачу для предотвращения тяжелых последствий для организма.

Можно ли купаться в прогретых бухтах?

В период массового нашествия медуз купание в мелких и хорошо прогретых заливах представляет повышенную опасность для здоровья.

Помогают ли домашние средства от ожогов?

Народные методы не гарантируют нейтрализацию яда, поэтому следует использовать только аптечные антигистаминные препараты по назначению врача.

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