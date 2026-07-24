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Власти Якутии повысили суточные нормы отпуска топлива для стабилизации рынка

Россия » Дальний Восток » Якутск

На Томмотской нефтебазе в Алданском районе дважды за неделю подняли суточные лимиты отгрузки бензина АИ-95. Меры принимают для стабилизации топливного рынка Якутии.

Бензоколонки на заправке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензоколонки на заправке

Первое повышение произошло 18 июля: объем отпуска бензина АИ-95 вырос с 20 до 27 тонн, а дизельного топлива — с 34 до 45 тонн. С 23 июля лимит по 95-му бензину увеличили повторно — теперь нефтебаза может отгружать до 35 тонн в сутки.

Вид топлива Текущий суточный лимит (тонн)
Бензин АИ-95 35
Бензин АИ-92 9
Дизельное топливо 45

"После фактической отгрузки от нефтеперерабатывающих заводов суточные лимиты будут пересмотрены в сторону увеличения. В этом направлении работа продолжается", — сообщил заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Никита Павлов.

Топливо для полей

Отдельный блок ресурсов выделили для фермеров. Сейчас в Якутии идут кормозаготовки, поэтому сельхозпроизводителям гарантируют поставки дизельного топлива. Распределение идет по правилам, которые утвердили Минсельхоз и Министерство по делам ГО и ЧС республики.

На первом этапе для хозяйств в 19 районах и Якутске выделили 844,5 тонны горючего. На данный момент отгрузили 437,1 тонны — это чуть больше половины от запланированного объема.

Правительство региона вместе с нефтяниками и федеральными структурами работает над тем, чтобы восстановить нормативный запас топлива в резервуарах и увеличить общие объемы поставок в республику.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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