Крупнейшее за долгое время обновление парка машин для благоустройства Тамбова

В Тамбове обновили парк коммунальных машин: в город привезли три комбинированные дорожные машины и два погрузчика. Эта партия техники поступила по контрактам, заключенным в текущем году.

Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья by Евгения Дёмина Спецтехника для коммунальных служб

Новые машины помогут коммунальным службам быстрее убирать улицы и поддерживать порядок в жилых кварталах. Для обычного горожанина это означает более качественную очистку дорог от снега зимой и своевременный вывоз мусора или уборку территорий в теплое время года.

До этого город уже принял девять единиц техники. Всего закуплено более 40 машин, часть из которых привезут в ближайшие месяцы. Глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил в своих соцсетях, что такая одномоментная закупка стала крупнейшей за долгое время.

Лизинговая компания Сумма контракта (руб.) АО "Сбербанк Лизинг" более 214 млн АО "Росагролизинг" 68 млн ООО "ПТК-Лизинг" 7 млн Итого более 289 млн

Технику закупили на условиях финансовой аренды. Общая стоимость четырех лизинговых контрактов превысила 289 миллионов рублей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова