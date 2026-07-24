В Тамбове обновили парк коммунальных машин: в город привезли три комбинированные дорожные машины и два погрузчика. Эта партия техники поступила по контрактам, заключенным в текущем году.
Новые машины помогут коммунальным службам быстрее убирать улицы и поддерживать порядок в жилых кварталах. Для обычного горожанина это означает более качественную очистку дорог от снега зимой и своевременный вывоз мусора или уборку территорий в теплое время года.
До этого город уже принял девять единиц техники. Всего закуплено более 40 машин, часть из которых привезут в ближайшие месяцы. Глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил в своих соцсетях, что такая одномоментная закупка стала крупнейшей за долгое время.
|Лизинговая компания
|Сумма контракта (руб.)
|АО "Сбербанк Лизинг"
|более 214 млн
|АО "Росагролизинг"
|68 млн
|ООО "ПТК-Лизинг"
|7 млн
|Итого
|более 289 млн
Технику закупили на условиях финансовой аренды. Общая стоимость четырех лизинговых контрактов превысила 289 миллионов рублей.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.