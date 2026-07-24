Трагедия в Кирове: удар по промышленному объекту унес жизни шести человек

Ракетный удар ВСУ по промышленному объекту в Кирове привел к гибели шести человек. Еще 26 сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести. Глава региона Александр Соколов подтвердил ликвидацию возгорания и начало восстановительных работ на месте происшествия.
На данный момент пожарные расчеты полностью справились с огнем. Специалисты восстановили подачу электричества и водоснабжение, которые были нарушены в ходе атаки. Основные усилия городских служб сосредоточены на обследовании жилого сектора, расположенного вблизи эпицентра взрыва.
"Ситуация требует не только прямой материальной помощи, но и юридического сопровождения для тех, кто столкнулся с порчей имущества. Профильные ведомства уже запустили горячие линии для координации выплат", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
Параллельно с разбором завалов на предприятии в регионе сохраняется режим повышенной бдительности. Информация о характере повреждений объекта не раскрывается в целях безопасности, а публикация детальных фото и видео с места событий остается под официальным запретом.
Для обеспечения работы спецтехники и минимизации рисков для гражданских лиц в городе были введены транспортные ограничения на ряде ключевых маршрутов. Это коснулось преимущественно северных районов города, где расположен пострадавший промышленный узел. Происшествие отразилось и на логистике воздушного транспорта.
"Внезапные инциденты на крупных индустриальных точках всегда бьют по транспортному узлу. Это вызывает цепную реакцию в авиационном расписании, пока службы безопасности не закончат проверку воздушного пространства", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В регионе открыта горячая линия прокуратуры, специалисты которой координируют оформление документов на получение компенсаций.
В Кирове сохраняются локальные ограничения на ряде направлений в сторону микрорайона Филейка, маршруты временно скорректированы.
На данный момент пожар полностью потушен, ведется обследование зданий на предмет скрытых повреждений конструкций.
Аэропорт работает, однако наблюдаются задержки в прилетах и вылетах из-за необходимости обеспечения безопасности полетов.
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