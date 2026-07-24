В Красноярском крае стабилизировались поставки дизельного топлива на заправках ВИНК

В Красноярском крае стабилизировались поставки дизельного топлива на заправках крупных сетей (ВИНК) вдоль федеральных и региональных трасс. Лимиты на отпуск ДТ увеличили, большегрузный транспорт заправляется без ограничений.

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Ситуация с бензином остается сложной. Спрос превышает объемы поставок, из-за чего на некоторых АЗС возникают перерывы в продаже топлива — водителям приходится ждать новую партию или завершения переключения резервуаров.

Обеспечение критической инфраструктуры

Министерство промышленности и торговли края координирует графики доставок с поставщиками. Особое внимание уделяют районам, где нет заправок крупных сетей.

Топливом в первую очередь обеспечили службы экстренного реагирования и социальный сектор:

МЧС и скорую помощь;

общественный и школьный транспорт;

предприятия ЖКХ;

сельхозпроизводителей.

"Иногда автовладельцы сами создают себе лишнее беспокойство: заливают по 5-10 литров в бак, чтобы он был полный, или заполняют канистры. Это приводит к очередям. На трассах одна из сетей отменила лимит в 50 литров для фур — теперь большегрузы заправляются в нужном объеме, и пробок стало меньше. Думаю, людям стоит заправляться в привычном режиме, без резких запасов", — пояснил председатель Красноярского регионального общественного движения автовладельцев Егор Фролов.

Ограничения и контроль

На ряде заправок сохраняется запрет на продажу бензина в канистры для частных лиц. В Минпроме края призвали жителей не создавать ажиотаж и заправляться по мере необходимости.

Региональный штаб следит за ситуацией в круглосуточном режиме.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов