Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От отеков до водной интоксикации: когда 2 литра воды в день становятся опасной ошибкой
Малейшая неосторожность в бане грозит осложнениями: какие привычки разрушают сосуды изнутри
Сердце не выдержало двойного удара: певица МакSим экстренно госпитализирована после семейной трагедии
Пыль, бактерии и запахи внутри подушки: как очистить ее правильно без разрушения наполнителя
Прокуратура обнаружила незаконную деятельность управляющих компаний в Новочебоксарске
Отражение в зеркале пугает: звезда сериала "Интерны" призналась в тяжёлых последствиях перемены тела
Серия ударов по инфраструктуре Wildberries готовит рынок к новому сценарию онлайн-торговли
Татьяна Ким вышла с заявлением после удара по складу Wildberries: тысячи заказов ждут решения
Более 2,5 тонн опасной резины соберут и утилизируют в Кирове

Налоговая служба борьбы с теневым бизнесом в туризме принесла бюджету миллионы

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Налоговая служба Амурской области подвела итоги работы с туристическим сектором за первую половину 2026 года. Ведомство сосредоточилось на борьбе с "серыми" зарплатами и выводе бизнеса из тени.

Женщина, работающая турагентом
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Женщина, работающая турагентом

Сотрудники УФНС провели более 50 рейдов по гостиницам, магазинам и пунктам выдачи заказов маркетплейсов. В одной из гостиниц Благовещенска после проверки официально оформили 24 работника. Это принесло в бюджет 2,6 млн рублей за счет НДФЛ и страховых взносов.

Показатель Значение
Количество турпредприятий на УСН под контролем 68
Компании с выявленными налоговыми рисками 12
Сумма доплат в бюджет от бизнеса на УСН 4,4 млн рублей

Под надзором службы находятся 68 компаний на упрощенке — это отели, рестораны и туроператоры. У 12 из них нашли ошибки: занижали доходы или завышали расходы. Предприниматели скорректировали отчеты и перечислили в бюджет 4,4 млн рублей.

Самые крупные нарушения нашли в общепите. Два предприятия не использовали контрольно-кассовую технику при продажах на сумму более 25 млн рублей. Сейчас по этим фактам идут разбирательства.

"Налоговая служба делает основной упор на профилактику нарушений, обеление бизнеса и защиту прав работников", — сообщили в УФНС по Амурской области.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Еда и рецепты
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
В Рязанской области ожидаются ливни с грозами и возможным выпадением града
В Ростове-на-Дону обнаружили сокрытие данных о вырубке деревьев в Первомайском районе
Гости исчезают с европейских улиц: семь стран ЕС пожаловались на тревожный удар по туризму
Камчатский гигант проснулся вновь: Шивелуч накрыл поселок Ключи пеплом
Сбои в авиасообщении Кирова: задерживаются вылеты в Калининград и Нарьян-Мар
В Рязанской области за неделю зарегистрировали 74 обращения из-за укусов клещей
Шереметьево показало более высокий рост пассажиропотока по сравнению с Домодедово
Банковские сервисы стали доступны жителям отдаленных сел Калмыкии
Частные клиники повышают цены: пациенты делают выбор
Строительство метро в Нижнем Новгороде ускорят за счет запуска второго щита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.