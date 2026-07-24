Налоговая служба борьбы с теневым бизнесом в туризме принесла бюджету миллионы

Налоговая служба Амурской области подвела итоги работы с туристическим сектором за первую половину 2026 года. Ведомство сосредоточилось на борьбе с "серыми" зарплатами и выводе бизнеса из тени.
Сотрудники УФНС провели более 50 рейдов по гостиницам, магазинам и пунктам выдачи заказов маркетплейсов. В одной из гостиниц Благовещенска после проверки официально оформили 24 работника. Это принесло в бюджет 2,6 млн рублей за счет НДФЛ и страховых взносов.
|Показатель
|Значение
|Количество турпредприятий на УСН под контролем
|68
|Компании с выявленными налоговыми рисками
|12
|Сумма доплат в бюджет от бизнеса на УСН
|4,4 млн рублей
Под надзором службы находятся 68 компаний на упрощенке — это отели, рестораны и туроператоры. У 12 из них нашли ошибки: занижали доходы или завышали расходы. Предприниматели скорректировали отчеты и перечислили в бюджет 4,4 млн рублей.
Самые крупные нарушения нашли в общепите. Два предприятия не использовали контрольно-кассовую технику при продажах на сумму более 25 млн рублей. Сейчас по этим фактам идут разбирательства.
"Налоговая служба делает основной упор на профилактику нарушений, обеление бизнеса и защиту прав работников", — сообщили в УФНС по Амурской области.
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