Налоговая служба борьбы с теневым бизнесом в туризме принесла бюджету миллионы

Налоговая служба Амурской области подвела итоги работы с туристическим сектором за первую половину 2026 года. Ведомство сосредоточилось на борьбе с "серыми" зарплатами и выводе бизнеса из тени.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Женщина, работающая турагентом

Сотрудники УФНС провели более 50 рейдов по гостиницам, магазинам и пунктам выдачи заказов маркетплейсов. В одной из гостиниц Благовещенска после проверки официально оформили 24 работника. Это принесло в бюджет 2,6 млн рублей за счет НДФЛ и страховых взносов.

Показатель Значение Количество турпредприятий на УСН под контролем 68 Компании с выявленными налоговыми рисками 12 Сумма доплат в бюджет от бизнеса на УСН 4,4 млн рублей

Под надзором службы находятся 68 компаний на упрощенке — это отели, рестораны и туроператоры. У 12 из них нашли ошибки: занижали доходы или завышали расходы. Предприниматели скорректировали отчеты и перечислили в бюджет 4,4 млн рублей.

Самые крупные нарушения нашли в общепите. Два предприятия не использовали контрольно-кассовую технику при продажах на сумму более 25 млн рублей. Сейчас по этим фактам идут разбирательства.

"Налоговая служба делает основной упор на профилактику нарушений, обеление бизнеса и защиту прав работников", — сообщили в УФНС по Амурской области.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов