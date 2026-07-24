Власти Пензенской области возобновили продажи топлива в тару на АЗС

В Пензенской области начали снимать ограничения на продажу топлива после стабилизации поставок горючего в регион. Решение приняли на заседании Оперативного штаба области.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Власти договорились с правительством РФ и крупнейшими поставщиками об увеличении объемов бензина и дизеля. Это помогло разгрузить автозаправочные станции. Сейчас основные виды топлива доступны на 60% АЗС региона. Запасы горючего оценивают как достаточные, мониторинг ситуации проводят ежедневно.

"Первым отменяем запрет на отпуск бензина и дизельного топлива в потребительскую тару. Поступало много обращений от граждан, у которых есть такая потребность для хозяйственных нужд, заправки приусадебной техники: мотоблоков, триммеров, газонокосилок", — сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Чтобы избежать дефицита и спекуляций, Оперативный штаб ввел лимит: одну канистру могут наполнить не более чем на 20 литров. Поручение уже передают всем заправкам области. УФАС контролирует уровень цен на топливо, чтобы они не росли необоснованно.

Показатель Статус/Значение Обеспеченность АЗС основным топливом ~60% Лимит продажи в тару до 20 литров в одну канистру Контроль цен совместно с УФАС

Полная отмена всех ограничений будет зависеть от того, насколько быстро нормализуется логистика поставок.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов