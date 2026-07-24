Власти Пензенской области возобновили продажи топлива в тару на АЗС

В Пензенской области начали снимать ограничения на продажу топлива после стабилизации поставок горючего в регион. Решение приняли на заседании Оперативного штаба области.
Власти договорились с правительством РФ и крупнейшими поставщиками об увеличении объемов бензина и дизеля. Это помогло разгрузить автозаправочные станции. Сейчас основные виды топлива доступны на 60% АЗС региона. Запасы горючего оценивают как достаточные, мониторинг ситуации проводят ежедневно.
"Первым отменяем запрет на отпуск бензина и дизельного топлива в потребительскую тару. Поступало много обращений от граждан, у которых есть такая потребность для хозяйственных нужд, заправки приусадебной техники: мотоблоков, триммеров, газонокосилок", — сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Чтобы избежать дефицита и спекуляций, Оперативный штаб ввел лимит: одну канистру могут наполнить не более чем на 20 литров. Поручение уже передают всем заправкам области. УФАС контролирует уровень цен на топливо, чтобы они не росли необоснованно.
|Показатель
|Статус/Значение
|Обеспеченность АЗС основным топливом
|~60%
|Лимит продажи в тару
|до 20 литров в одну канистру
|Контроль цен
|совместно с УФАС
Полная отмена всех ограничений будет зависеть от того, насколько быстро нормализуется логистика поставок.
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