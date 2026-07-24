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Водители на улице Светлова будут заправляться по первой цифре госномера

Россия » Сибирь » Барнаул

С 27 июля автозаправочная станция "Роснефть" на улице Светлова переходит на режим заправки по первой цифре государственного номера. Станция на улице Комсомольской сохраняет действующий график — водители могут выбрать удобное место.

Автозаправка
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправка

Новый порядок вступает в силу с 00:00. Для экстренных служб, общественного и коммунального транспорта правила не меняются: они заправляются по утверждённому ранее расписанию.

Льготным категориям граждан и спецслужбам выделены отдельные колонки: на Комсомольской — первая, на Светлова — четвёртая.

Рекомендуется заранее проверить актуальные графики по номерам и планировать заезд на АЗС.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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