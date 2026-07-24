Министр транспорта Александр Замараев сообщил о контроле замены плит в Курске

В Курске на улице Сумской начали менять бетонные плиты на трамвайных путях. Конструкции раскололись еще до того, как по участку пустили первый транспорт.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Дорожный каток на улице

Проблема обнаружилась после реконструкции путей: новые плиты не выдержали нагрузки и потрескались. До конца дня подрядчик должен заменить 12 поврежденных элементов. После этого рабочие осмотрят остальные участки линии, чтобы найти и убрать все сколотые детали.

"Это возмутительно. У нас еще модернизация не завершена, новые трамваи не поехали, а бетонные плиты, положенные накануне, начали уже трескаться. Что же будет дальше?", — заявил Александр Хинштейн.

Для контроля качества работ на объект прибыли специалисты ФАУ "Росдорнии" и представители завода-изготовителя материалов. Также к проверке подключили сотрудников строительной лаборатории ОКУ "Курскавтодор".

Специалисты измерят параметры плит и проверят надежность стыков. Контроль усилен после заседания регионального Правительства, где обсуждали причины преждевременного разрушения покрытия.

Показатель Значение Количество плит под замену сегодня 12 штук Локация работ ул. Сумской, Курск Контролирующие органы ФАУ "Росдорнии", ОКУ "Курскавтодор"

"Работы по замене поврежденных бетонных плит контролируют коллеги из ФАУ "Росдорнии". На место также прибыли представители завода — изготовителя материалов", — сообщил министр транспорта и автодорог Курской области Александр Замараев.

Экспертная проверка: Ольга Морозова