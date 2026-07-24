Министр транспорта Александр Замараев сообщил о контроле замены плит в Курске

В Курске на улице Сумской начали менять бетонные плиты на трамвайных путях. Конструкции раскололись еще до того, как по участку пустили первый транспорт.
Проблема обнаружилась после реконструкции путей: новые плиты не выдержали нагрузки и потрескались. До конца дня подрядчик должен заменить 12 поврежденных элементов. После этого рабочие осмотрят остальные участки линии, чтобы найти и убрать все сколотые детали.
"Это возмутительно. У нас еще модернизация не завершена, новые трамваи не поехали, а бетонные плиты, положенные накануне, начали уже трескаться. Что же будет дальше?", — заявил Александр Хинштейн.
Для контроля качества работ на объект прибыли специалисты ФАУ "Росдорнии" и представители завода-изготовителя материалов. Также к проверке подключили сотрудников строительной лаборатории ОКУ "Курскавтодор".
Специалисты измерят параметры плит и проверят надежность стыков. Контроль усилен после заседания регионального Правительства, где обсуждали причины преждевременного разрушения покрытия.
|Показатель
|Значение
|Количество плит под замену сегодня
|12 штук
|Локация работ
|ул. Сумской, Курск
|Контролирующие органы
|ФАУ "Росдорнии", ОКУ "Курскавтодор"
"Работы по замене поврежденных бетонных плит контролируют коллеги из ФАУ "Росдорнии". На место также прибыли представители завода — изготовителя материалов", — сообщил министр транспорта и автодорог Курской области Александр Замараев.
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