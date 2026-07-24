Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Серия ударов по инфраструктуре Wildberries готовит рынок к новому сценарию онлайн-торговли
Татьяна Ким вышла с заявлением после удара по складу Wildberries: тысячи заказов ждут решения
Более 2,5 тонн опасной резины соберут и утилизируют в Кирове
Вашингтон наносит новый удар по России: пошлины, черные списки и санкции выходят на новый уровень
Игра в занятость: постоянный надзор за сотрудниками обернется спадом отдачи
Один город, четыре пояса крепостных стен и тысяча лет истории: чем Псков покоряет путешественников
Трагедия в Кирове: удар по промышленному объекту унес жизни шести человек
Экономическая капитуляция Европы: Брюссель пошел на тяжелый компромисс ради выживания бизнеса
Налоговая служба борьбы с теневым бизнесом в туризме принесла бюджету миллионы

Министр транспорта Александр Замараев сообщил о контроле замены плит в Курске

Россия » Центр » Курск

В Курске на улице Сумской начали менять бетонные плиты на трамвайных путях. Конструкции раскололись еще до того, как по участку пустили первый транспорт.

Дорожный каток на улице
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Дорожный каток на улице

Проблема обнаружилась после реконструкции путей: новые плиты не выдержали нагрузки и потрескались. До конца дня подрядчик должен заменить 12 поврежденных элементов. После этого рабочие осмотрят остальные участки линии, чтобы найти и убрать все сколотые детали.

"Это возмутительно. У нас еще модернизация не завершена, новые трамваи не поехали, а бетонные плиты, положенные накануне, начали уже трескаться. Что же будет дальше?", — заявил Александр Хинштейн.

Для контроля качества работ на объект прибыли специалисты ФАУ "Росдорнии" и представители завода-изготовителя материалов. Также к проверке подключили сотрудников строительной лаборатории ОКУ "Курскавтодор".

Специалисты измерят параметры плит и проверят надежность стыков. Контроль усилен после заседания регионального Правительства, где обсуждали причины преждевременного разрушения покрытия.

Показатель Значение
Количество плит под замену сегодня 12 штук
Локация работ ул. Сумской, Курск
Контролирующие органы ФАУ "Росдорнии", ОКУ "Курскавтодор"

"Работы по замене поврежденных бетонных плит контролируют коллеги из ФАУ "Росдорнии". На место также прибыли представители завода — изготовителя материалов", — сообщил министр транспорта и автодорог Курской области Александр Замараев.

Экспертная проверка: Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Еда и рецепты
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
В Рязанской области ожидаются ливни с грозами и возможным выпадением града
В Ростове-на-Дону обнаружили сокрытие данных о вырубке деревьев в Первомайском районе
Гости исчезают с европейских улиц: семь стран ЕС пожаловались на тревожный удар по туризму
Камчатский гигант проснулся вновь: Шивелуч накрыл поселок Ключи пеплом
Сбои в авиасообщении Кирова: задерживаются вылеты в Калининград и Нарьян-Мар
В Рязанской области за неделю зарегистрировали 74 обращения из-за укусов клещей
Шереметьево показало более высокий рост пассажиропотока по сравнению с Домодедово
Банковские сервисы стали доступны жителям отдаленных сел Калмыкии
Частные клиники повышают цены: пациенты делают выбор
Строительство метро в Нижнем Новгороде ускорят за счет запуска второго щита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.