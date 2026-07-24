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Новая краевая больница в Петропавловске-Камчатском откроется к 2027 году

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Новую краевую клиническую больницу в Петропавловске-Камчатском планируют сдать в 2027 году. В июне стройку включили в перечень крупных инфраструктурных проектов с государственным участием, теперь ход работ контролирует федеральный центр.

Строители на строительной площадке
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Строители на строительной площадке

В этом году на строительство выделили более 100 миллионов рублей. Медицинский комплекс возводят на месте бывшего детского сада: проект объединяет новые корпуса и реконструкцию старых зданий.

Параметр Данные
Срок ввода в эксплуатацию 2027 год
Финансирование в 2024 году более 100 млн рублей
Локация Петропавловск-Камчатский (территория экс-детсада)

Сейчас на объекте работают несколько подрядчиков. Параллельно с возведением стен закупают оборудование и материалы.

Для жителей Камчатки запуск новой больницы означает доступ к специализированной помощи без необходимости выезжать за пределы региона или ждать очередей в перегруженных старых корпусах.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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