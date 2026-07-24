Новая краевая больница в Петропавловске-Камчатском откроется к 2027 году

Новую краевую клиническую больницу в Петропавловске-Камчатском планируют сдать в 2027 году. В июне стройку включили в перечень крупных инфраструктурных проектов с государственным участием, теперь ход работ контролирует федеральный центр.
В этом году на строительство выделили более 100 миллионов рублей. Медицинский комплекс возводят на месте бывшего детского сада: проект объединяет новые корпуса и реконструкцию старых зданий.
|Параметр
|Данные
|Срок ввода в эксплуатацию
|2027 год
|Финансирование в 2024 году
|более 100 млн рублей
|Локация
|Петропавловск-Камчатский (территория экс-детсада)
Сейчас на объекте работают несколько подрядчиков. Параллельно с возведением стен закупают оборудование и материалы.
Для жителей Камчатки запуск новой больницы означает доступ к специализированной помощи без необходимости выезжать за пределы региона или ждать очередей в перегруженных старых корпусах.
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