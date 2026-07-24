Подача ГВС в Бийске сохранится из-за необходимости ремонта поврежденных сетей

В Бийске отменили запланированное отключение горячей воды. Ограничения должны были действовать с 27 июля по 1 августа, однако подача ресурса в город сохранится, сообщает СГК.
Причиной переноса стали результаты текущей ремонтной кампании. После усиленной опрессовки сетей специалисты обнаружили больше дефектов, чем ожидали. Теперь бригады сосредоточат силы на устранении этих повреждений и восстановлении подачи воды в те дома, где она еще отсутствует.
"Отключение подачи ГВС планировалось ранее для проведения ремонтно-профилактических работ на теплосетевом оборудовании Бийской ТЭЦ. Учитывая, что в нынешнюю ремонтную кампанию мы сделали усиленный акцент на более тщательной опрессовке сетей и выявили большое количество дефектов, нам сейчас необходимо с такой же тщательностью провести и завершить ремонтные работы", — пояснил директор теплосетевого подразделения СГК Дмитрий Тяглов.
Чтобы не затягивать сроки отсутствия воды для жителей города, работы на оборудовании ТЭЦ перенесли на 2027 год.
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