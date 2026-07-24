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Подача ГВС в Бийске сохранится из-за необходимости ремонта поврежденных сетей

Россия » Сибирь » Барнаул

В Бийске отменили запланированное отключение горячей воды. Ограничения должны были действовать с 27 июля по 1 августа, однако подача ресурса в город сохранится, сообщает СГК.

Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды

Причиной переноса стали результаты текущей ремонтной кампании. После усиленной опрессовки сетей специалисты обнаружили больше дефектов, чем ожидали. Теперь бригады сосредоточат силы на устранении этих повреждений и восстановлении подачи воды в те дома, где она еще отсутствует.

"Отключение подачи ГВС планировалось ранее для проведения ремонтно-профилактических работ на теплосетевом оборудовании Бийской ТЭЦ. Учитывая, что в нынешнюю ремонтную кампанию мы сделали усиленный акцент на более тщательной опрессовке сетей и выявили большое количество дефектов, нам сейчас необходимо с такой же тщательностью провести и завершить ремонтные работы", — пояснил директор теплосетевого подразделения СГК Дмитрий Тяглов.

Чтобы не затягивать сроки отсутствия воды для жителей города, работы на оборудовании ТЭЦ перенесли на 2027 год.

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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