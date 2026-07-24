Правительство Пермского края компенсирует жителям утраченное имущество и погибший урожай

Власти Пермского края завершают предварительную оценку ущерба, нанесенного паводком в Октябрьском округе, и запускают многоуровневую программу поддержки пострадавших. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что работа со каждой семьей ведется индивидуально: специалисты фиксируют все потери — от бытовой техники до урожая на приусадебных участках.

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Первые выплаты начнутся 27 июля. Из резервного фонда края каждой пострадавшей семье выплатят 15 тысяч рублей на первоочередные нужды. В следующей очереди — компенсация за утраченное движимое имущество (мебель, техника, дрова) до 200 тысяч рублей в зависимости от подтвержденного ущерба. Отдельно, по поручению главы региона, главы муниципалитетов рассчитают компенсации за погибший урожай — до 25 тысяч рублей на домовладение.

Для ускорения сбора заявлений в округ направлены сотрудники территориальных управлений минсоца из соседних районов и Перми. Судьбу домов, получивших самые тяжелые повреждения, решат специалисты краевого минстроя: жилье либо восстановят, либо предоставят собственникам альтернативное. Параллельно минтранс и управление автодорог вместе с подрядчиками продолжают ремонт дорог и мостов в пострадавших населенных пунктах.

"Кроме того, поручил главам пострадавших муниципалитетов индивидуально подойти к вопросу компенсации за утраченный урожай", — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На следующей неделе Дмитрий Махонин лично приедет в Октябрьский округ, чтобы проверить темпы восстановительных работ и организацию выплат. По данным "Нового компаньона", уровень воды в реках края начал спадать: на этой неделе от затопления освободились 11 жилых домов и 11 приусадебных участков в деревне Бикбай. Тем не менее паводковая обстановка сохраняется.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов