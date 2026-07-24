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Правительство Пермского края компенсирует жителям утраченное имущество и погибший урожай

Россия » Поволжье » Пермь

Власти Пермского края завершают предварительную оценку ущерба, нанесенного паводком в Октябрьском округе, и запускают многоуровневую программу поддержки пострадавших. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что работа со каждой семьей ведется индивидуально: специалисты фиксируют все потери — от бытовой техники до урожая на приусадебных участках.

Деньги
Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Первые выплаты начнутся 27 июля. Из резервного фонда края каждой пострадавшей семье выплатят 15 тысяч рублей на первоочередные нужды. В следующей очереди — компенсация за утраченное движимое имущество (мебель, техника, дрова) до 200 тысяч рублей в зависимости от подтвержденного ущерба. Отдельно, по поручению главы региона, главы муниципалитетов рассчитают компенсации за погибший урожай — до 25 тысяч рублей на домовладение.

Для ускорения сбора заявлений в округ направлены сотрудники территориальных управлений минсоца из соседних районов и Перми. Судьбу домов, получивших самые тяжелые повреждения, решат специалисты краевого минстроя: жилье либо восстановят, либо предоставят собственникам альтернативное. Параллельно минтранс и управление автодорог вместе с подрядчиками продолжают ремонт дорог и мостов в пострадавших населенных пунктах.

"Кроме того, поручил главам пострадавших муниципалитетов индивидуально подойти к вопросу компенсации за утраченный урожай", — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На следующей неделе Дмитрий Махонин лично приедет в Октябрьский округ, чтобы проверить темпы восстановительных работ и организацию выплат. По данным "Нового компаньона", уровень воды в реках края начал спадать: на этой неделе от затопления освободились 11 жилых домов и 11 приусадебных участков в деревне Бикбай. Тем не менее паводковая обстановка сохраняется.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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