Правительство ДНР сообщило о ходе ремонта школы искусств в Макеевке

В Макеевке восстанавливают Детскую школу искусств им. Ханжонкова. Здание рассчитано на 500 учащихся.

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На данный момент строительная готовность объекта составляет 45%. Рабочие уже демонтировали почти 1500 м² мягкой кровли и перешли к её обновлению, также начался ремонт фасада. Завершить все работы планируют до конца текущего года.

"Подрядчик уже демонтировал почти 1500 м² мягкой кровли, приступил к ее восстановлению и ремонту фасада. Общая строительная готовность объекта составляет 45%, а завершить ремонт планируем до конца года. Объем финансирования проекта превышает 20 млн рублей", — сообщил зампред Правительства ДНР Кирилл Макаров.

Параметр Данные Вместимость школы 500 учащихся Объем финансирования свыше 20 млн рублей Срок завершения до конца года