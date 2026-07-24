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Москва проснулась без привычных кофеен: известная сеть начала масштабное сокращение

Россия » Центр » Москва

Известная сеть ресторанов "Кофемания" провела масштабную чистку своего портфеля в столице, закрыв за год почти четверть всех заведений. Количество точек сократилось с 55 до 42, что стало следствием резкого удорожания аренды премиальных площадок и критического дефицита кадров в ресторанной индустрии. Оптимизация затронула в первую очередь нерентабельные локации, работа которых в условиях взлета цен на импортные зерна и логистику стала экономически нецелесообразной. Текущий маневр менеджмента указывает на смену стратегии: от экстенсивного захвата рынка компания переходит к сохранению маржинальности флагманских объектов.

Девушка в кафе
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в кафе

Причины сокращения присутствия на рынке

Основным триггером для закрытия точек стал комплексный рост издержек. В центре Москвы арендные ставки на помещения, соответствующие стандартам "Кофемании", продолжают расти, несмотря на общую ротацию арендаторов. Параллельно с этим индустрия столкнулась с кадровым голодом, который вынуждает рестораторов индексировать фонд оплаты труда выше рыночных показателей. Для премиального сегмента, где москвичи признали масштабное преображение городской среды и сервиса, удержание планки качества требует колоссальных вложений в персонал.

"Закрытие убыточных точек — это оздоровление бизнеса, а не его крах. В условиях инфляции и роста цен на расходные материалы, включая импортный кофе, выживают только те объекты, которые имеют стабильный трафик и высокую лояльность аудитории", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Текущая структура активов сети

На конец второго квартала 2026 года операционная деятельность компании сосредоточена в 33 классических ресторанах. Дополнительно функционируют восемь точек быстрого формата Bez Tarelok и один экспериментальный объект "Кофемания Chef's". Динамика сокращения составила порядка 24%, что является значительным показателем для лидера сегмента. На официальных ресурсах компании сейчас фигурируют 34 адреса в столичном регионе, если исключить вспомогательные форматы. Такая ревизия позволяет высвободить ресурсы для модернизации оставшихся заведений, учитывая, что в городе активно идет запуск масштабных проектов, меняющих транспортные и пешеходные потоки.

"Мы наблюдаем тренд на консолидацию прибыли. Сети избавляются от балласта — заведений, которые не вышли на окупаемость в установленные сроки. Стоимость привлечения и удержания сотрудников в общепите сейчас находится на историческом максимуме", — отметила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Новый вектор развития и риски отрасли

Решение "Кофемании" отражает общую ситуацию в премиальном ритейле и общепите. Рост валютных затрат на закупку оборудования и ингредиентов заставляет пересматривать финансовые модели. Компания делает ставку на наиболее эффективные рестораны, чтобы минимизировать риски размытия бренда из-за снижения качества сервиса в "слабых" точках. В ближайшей перспективе рынок ожидает дальнейшая поляризация: выигрывать будут либо жесткие дискаунтеры, либо устойчивые премиальные игроки с отлаженными бизнес-процессами. Даже новый температурный удар в столице влияет на посещаемость летних веранд, заставляя бизнес гибко подстраиваться под внешние факторы.

"Для инвесторов закрытие нерентабельных активов — сигнал о взвешенном управлении рисками. Сейчас важно фокусироваться на операционной эффективности и чистой прибыли, а не на количестве вывесок на карте города", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Фактор / Показатель Экономический эффект / Последствия
Рост аренды в ЦАО Снижение рентабельности до критических отметок в ряде локаций
Дефицит персонала Вынужденное повышение зарплат и рост себестоимости блюд
Валютные риски Рост цен на импортное зерно и комплектующие для кофемашин
Закрытие 24% точек Освобождение активов для развития прибыльных объектов

Ответы на популярные вопросы о сокращении сети "Кофемания"

  1. Означает ли это финансовые проблемы у всей сети? Нет, это плановая оптимизация. Закрытие убыточных заведений позволяет компании направить ресурсы на развитие флагманских ресторанов и поддержание высокого уровня сервиса.
  2. Почему закрываются именно московские точки? В столице наблюдается наиболее агрессивный рост арендных ставок и самая высокая конкуренция за квалифицированный персонал, что делает содержание нестабильных объектов рискованным.
  3. Как это отразится на ценах для посетителей? Сокращение издержек через закрытие неэффективных точек помогает сдерживать резкий рост цен в оставшихся ресторанах, несмотря на подорожание импортных ингредиентов.
  4. Изменится ли формат оставшихся заведений? Компания планирует сосредоточиться на классическом ресторанном обслуживании, которое приносит основную прибыль и является ядром бренда.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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