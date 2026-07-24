Москва проснулась без привычных кофеен: известная сеть начала масштабное сокращение

Известная сеть ресторанов "Кофемания" провела масштабную чистку своего портфеля в столице, закрыв за год почти четверть всех заведений. Количество точек сократилось с 55 до 42, что стало следствием резкого удорожания аренды премиальных площадок и критического дефицита кадров в ресторанной индустрии. Оптимизация затронула в первую очередь нерентабельные локации, работа которых в условиях взлета цен на импортные зерна и логистику стала экономически нецелесообразной. Текущий маневр менеджмента указывает на смену стратегии: от экстенсивного захвата рынка компания переходит к сохранению маржинальности флагманских объектов.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в кафе

Причины сокращения присутствия на рынке

Основным триггером для закрытия точек стал комплексный рост издержек. В центре Москвы арендные ставки на помещения, соответствующие стандартам "Кофемании", продолжают расти, несмотря на общую ротацию арендаторов. Параллельно с этим индустрия столкнулась с кадровым голодом, который вынуждает рестораторов индексировать фонд оплаты труда выше рыночных показателей. Для премиального сегмента, где москвичи признали масштабное преображение городской среды и сервиса, удержание планки качества требует колоссальных вложений в персонал.

"Закрытие убыточных точек — это оздоровление бизнеса, а не его крах. В условиях инфляции и роста цен на расходные материалы, включая импортный кофе, выживают только те объекты, которые имеют стабильный трафик и высокую лояльность аудитории", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Текущая структура активов сети

На конец второго квартала 2026 года операционная деятельность компании сосредоточена в 33 классических ресторанах. Дополнительно функционируют восемь точек быстрого формата Bez Tarelok и один экспериментальный объект "Кофемания Chef's". Динамика сокращения составила порядка 24%, что является значительным показателем для лидера сегмента. На официальных ресурсах компании сейчас фигурируют 34 адреса в столичном регионе, если исключить вспомогательные форматы. Такая ревизия позволяет высвободить ресурсы для модернизации оставшихся заведений, учитывая, что в городе активно идет запуск масштабных проектов, меняющих транспортные и пешеходные потоки.

"Мы наблюдаем тренд на консолидацию прибыли. Сети избавляются от балласта — заведений, которые не вышли на окупаемость в установленные сроки. Стоимость привлечения и удержания сотрудников в общепите сейчас находится на историческом максимуме", — отметила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Новый вектор развития и риски отрасли

Решение "Кофемании" отражает общую ситуацию в премиальном ритейле и общепите. Рост валютных затрат на закупку оборудования и ингредиентов заставляет пересматривать финансовые модели. Компания делает ставку на наиболее эффективные рестораны, чтобы минимизировать риски размытия бренда из-за снижения качества сервиса в "слабых" точках. В ближайшей перспективе рынок ожидает дальнейшая поляризация: выигрывать будут либо жесткие дискаунтеры, либо устойчивые премиальные игроки с отлаженными бизнес-процессами. Даже новый температурный удар в столице влияет на посещаемость летних веранд, заставляя бизнес гибко подстраиваться под внешние факторы.

"Для инвесторов закрытие нерентабельных активов — сигнал о взвешенном управлении рисками. Сейчас важно фокусироваться на операционной эффективности и чистой прибыли, а не на количестве вывесок на карте города", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Фактор / Показатель Экономический эффект / Последствия Рост аренды в ЦАО Снижение рентабельности до критических отметок в ряде локаций Дефицит персонала Вынужденное повышение зарплат и рост себестоимости блюд Валютные риски Рост цен на импортное зерно и комплектующие для кофемашин Закрытие 24% точек Освобождение активов для развития прибыльных объектов

Ответы на популярные вопросы о сокращении сети "Кофемания"

Означает ли это финансовые проблемы у всей сети? Нет, это плановая оптимизация. Закрытие убыточных заведений позволяет компании направить ресурсы на развитие флагманских ресторанов и поддержание высокого уровня сервиса. Почему закрываются именно московские точки? В столице наблюдается наиболее агрессивный рост арендных ставок и самая высокая конкуренция за квалифицированный персонал, что делает содержание нестабильных объектов рискованным. Как это отразится на ценах для посетителей? Сокращение издержек через закрытие неэффективных точек помогает сдерживать резкий рост цен в оставшихся ресторанах, несмотря на подорожание импортных ингредиентов. Изменится ли формат оставшихся заведений? Компания планирует сосредоточиться на классическом ресторанном обслуживании, которое приносит основную прибыль и является ядром бренда.

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