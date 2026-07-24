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Новый ГОСТ обяжет перевозчиков передавать данные о водителях диспетчерам

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

С 15 июня 2026 года в России заработал государственный стандарт, который впервые закрепил правила применения искусственного интеллекта для контроля состояния водителей. Теперь камеры в кабинах автобусов и грузовиков должны не просто вести запись, а анализировать поведение человека в реальном времени и уведомлять об отклонениях диспетчера.

Грузовой автомобиль у склада
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грузовой автомобиль у склада

Речь идет о системах DMS (Driver Monitoring System). Инфракрасные датчики сканируют лицо водителя по сотням точек, что позволяет технике работать при любом освещении. Алгоритмы отслеживают девять параметров: засыпание, использование телефона, курение, прием пищи, наличие ремня безопасности у водителя и пассажира, ношение темных очков, идентификацию личности и общее отвлечение от дороги.

Технический контроль и ответственность

Новый ГОСТ меняет подход к оснащению транспорта. Теперь перевозчики не могут просто установить любое программное обеспечение на имеющиеся камеры — алгоритмы должны пройти верификацию в Росавтотрансе. Без этого подтверждения ГИБДД не признает систему законным средством контроля.

Существенно изменился и протокол передачи данных. Если раньше система ограничивалась звуковым сигналом в кабине, то теперь она обязана отправлять видеофайл в диспетчерский центр.

"Если диспетчер не отреагировал, а ДТП случилось, вину могут возложить на перевозчика за отсутствие контроля. Страховые компании будут использовать эти файлы, чтобы отказать в выплате, если докажут, что водитель игнорировал предупреждения", — пояснил директор по цифровизации ГК "Монтранс" Дмитрий Журавёв.

Для автопарков это означает рост расходов на инфраструктуру и необходимость расширения штата диспетчеров для круглосуточной обработки сигналов.

Безопасность на дороге

Применение видеоаналитики существенно снижает риски. В качестве примера приводится случай в ХМАО: весной этого года вахтовый автобус едва не съехал с насыпи. Система зафиксировала засыпание водителя и отклонение машины влево, подав сигнал тревоги. Водитель очнулся за 1,5 секунды до столкновения и вернул транспорт в полосу.

Показатель Значение
Снижение числа ДТП (по данным Montrans) до 90%
Количество отслеживаемых параметров DMS 9

Петербургский опыт

В Санкт-Петербурге подобные технологии уже интегрированы в систему общественного транспорта. Город использует не только звуковые уведомления, но и вибромодули, встроенные в сиденья водителей, чтобы быстрее вернуть их в рабочее состояние.

На данный момент система установлена на 1415 единиц транспорта:

  • 604 автобуса и электробуса;
  • 447 троллейбусов;
  • 364 трамвая.

За последние четыре года "умные" трамваи перевезли около одного миллиарда пассажиров. При этом внедрение ИИ не снижает требований к квалификации водителей — техника служит вспомогательным инструментом безопасности, а не заменой профессионализму человека.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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