Сбои в авиасообщении Кирова: задерживаются вылеты в Калининград и Нарьян-Мар

В аэропорту Победилово (Киров) зафиксированы массовые задержки авиарейсов. По данным онлайн-табло, сбои в расписании коснулись как прибывающих, так и вылетающих самолетов.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Путешественники с багажом наблюдают за самолетами через панорамное окно терминала

На прилет задерживаются борта из Москвы, Махачкалы, Нарьян-Мара и Сочи. Самолеты из Сочи и Нарьян-Мара уже в воздухе, но прибудут в Киров позже назначенного времени.

График вылета из региона также нарушен. Опоздания от одного до трех часов затронули рейсы в Москву (утренний), Сочи, Нарьян-Мар и Калининград. Вечерние вылеты в Санкт-Петербург и Москву пока остаются без изменений.

Направление Статус рейса Прилет (Москва, Махачкала, Сочи, Нарьян-Мар) Задержка Вылет (Москва, Сочи, Калининград, Нарьян-Мар) Опоздание от 1 до 3 часов Вылет (Санкт-Петербург, Москва вечерний) По расписанию

Сбои в авиасообщении произошли на фоне ряда чрезвычайных событий в городе. Утром в пятницу, 24 июля, один из промышленных объектов Кирова получил ракетный удар. В этот же период Росавиация ввела ограничения по работе аэропорта Победилово, а прокуратура запустила горячую линию для граждан.