Сбои в авиасообщении Кирова: задерживаются вылеты в Калининград и Нарьян-Мар

В аэропорту Победилово (Киров) зафиксированы массовые задержки авиарейсов. По данным онлайн-табло, сбои в расписании коснулись как прибывающих, так и вылетающих самолетов.
На прилет задерживаются борта из Москвы, Махачкалы, Нарьян-Мара и Сочи. Самолеты из Сочи и Нарьян-Мара уже в воздухе, но прибудут в Киров позже назначенного времени.
График вылета из региона также нарушен. Опоздания от одного до трех часов затронули рейсы в Москву (утренний), Сочи, Нарьян-Мар и Калининград. Вечерние вылеты в Санкт-Петербург и Москву пока остаются без изменений.
|Направление
|Статус рейса
|Прилет (Москва, Махачкала, Сочи, Нарьян-Мар)
|Задержка
|Вылет (Москва, Сочи, Калининград, Нарьян-Мар)
|Опоздание от 1 до 3 часов
|Вылет (Санкт-Петербург, Москва вечерний)
|По расписанию
Сбои в авиасообщении произошли на фоне ряда чрезвычайных событий в городе. Утром в пятницу, 24 июля, один из промышленных объектов Кирова получил ракетный удар. В этот же период Росавиация ввела ограничения по работе аэропорта Победилово, а прокуратура запустила горячую линию для граждан.
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