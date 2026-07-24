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В Рязанской области за неделю зарегистрировали 74 обращения из-за укусов клещей

Россия » Центр » Рязань

В Рязанской области за прошедшую неделю за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 74 человека. Среди них 18 детей. Ситуацию контролирует региональное управление Роспотребнадзора.

Иксодовый клещ
Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иксодовый клещ

Сезон активности клещей в регионе продолжается. Врачи напоминают: после прогулок по лесопарковым зонам, дачам и паркам необходимо тщательно осматривать себя и детей. Одежда должна быть закрытой, на открытые участки кожи стоит наносить репелленты.

Если клещ присасался, его нужно удалить как можно быстрее — самостоятельно или в травмпункте. Удаленного клеща рекомендуют сдать на анализ на переносчики энцефалита и боррелиоза. Вакцинацию от клещевого энцефалита лучше делать заранее, до начала сезона.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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