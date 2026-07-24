В Рязанской области за неделю зарегистрировали 74 обращения из-за укусов клещей

В Рязанской области за прошедшую неделю за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 74 человека. Среди них 18 детей. Ситуацию контролирует региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иксодовый клещ

Сезон активности клещей в регионе продолжается. Врачи напоминают: после прогулок по лесопарковым зонам, дачам и паркам необходимо тщательно осматривать себя и детей. Одежда должна быть закрытой, на открытые участки кожи стоит наносить репелленты.

Если клещ присасался, его нужно удалить как можно быстрее — самостоятельно или в травмпункте. Удаленного клеща рекомендуют сдать на анализ на переносчики энцефалита и боррелиоза. Вакцинацию от клещевого энцефалита лучше делать заранее, до начала сезона.