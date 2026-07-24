Банковские сервисы стали доступны жителям отдаленных сел Калмыкии

В поселке Верхний Яшкуль Целинного района открыли первый в Калмыкии сельский кабинет финансовой доступности. Теперь жители отдаленных территорий могут пользоваться банковскими сервисами и государственными услугами, не выезжая в райцентр или Элисту.
Кабинет работает на базе местной администрации. Здесь установили компьютеры с проводным интернетом. Это решение выбрали специально для населенных пунктов, где сотовая связь и мобильный интернет работают нестабильно.
Жители могут самостоятельно или с помощью консультантов решать бытовые и финансовые вопросы. Перечень доступных операций включает:
"Уверен, что жители Верхнего Яшкуля смогут получать кредиты, открывать вклады, оплачивать коммунальные услуги и налоги. Мы людей один на один с цифровым форматом не оставим", — пояснил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Калмыкия Южного ГУ Банка России Аслан Медалиев.
Запуск в Верхнем Яшкуле стал пилотным этапом. Власти намерены расширить сеть подобных точек, чтобы сократить разрыв в качестве жизни между городом и селом.
|Показатель
|Значение
|Текущий уровень доступности финансовых услуг в республике
|82,5 балла из 100
|Количество новых кабинетов к открытию в этом году
|11 точек
|Доля сельского населения в республике
|53% жителей
Для многих сельчан поездка в город за одной справкой или платежом превращается в потерю рабочего дня. Создание локальных точек доступа снимает эту проблему, особенно для пожилых людей и молодых семей, которым сложно ориентироваться в цифровых интерфейсах без поддержки.
"Сельский кабинет финансовых и государственных услуг — это важный шаг к преодолению цифрового и финансового неравенства", — заявил заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия — министр цифрового развития Алексей Этеев.
Глава региона Бату Хасиков отметил, что комфортная среда должна быть доступна всем жителям республики независимо от места проживания. По его словам, государственные и муниципальные услуги должны приходить в каждое калмыцкое село "бесшовно".
"Выражаю искреннюю благодарность Национальному банку, который помогает нам стирать барьеры в доступности банковских услуг, и администрации районов", — отметила председатель правительства Республики Калмыкия Гиляна Босхомджиева.
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