Банковские сервисы стали доступны жителям отдаленных сел Калмыкии

В поселке Верхний Яшкуль Целинного района открыли первый в Калмыкии сельский кабинет финансовой доступности. Теперь жители отдаленных территорий могут пользоваться банковскими сервисами и государственными услугами, не выезжая в райцентр или Элисту.

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Кабинет работает на базе местной администрации. Здесь установили компьютеры с проводным интернетом. Это решение выбрали специально для населенных пунктов, где сотовая связь и мобильный интернет работают нестабильно.

Какие услуги доступны в кабинете

Жители могут самостоятельно или с помощью консультантов решать бытовые и финансовые вопросы. Перечень доступных операций включает:

оформление кредитов и ипотечных программ;

открытие банковских вкладов и страховок;

оплату налогов и коммунальных платежей;

работу с порталом Госуслуг и запись к врачу.

"Уверен, что жители Верхнего Яшкуля смогут получать кредиты, открывать вклады, оплачивать коммунальные услуги и налоги. Мы людей один на один с цифровым форматом не оставим", — пояснил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Калмыкия Южного ГУ Банка России Аслан Медалиев.

Планы по развитию сети

Запуск в Верхнем Яшкуле стал пилотным этапом. Власти намерены расширить сеть подобных точек, чтобы сократить разрыв в качестве жизни между городом и селом.

Показатель Значение Текущий уровень доступности финансовых услуг в республике 82,5 балла из 100 Количество новых кабинетов к открытию в этом году 11 точек Доля сельского населения в республике 53% жителей

Почему это важно для региона

Для многих сельчан поездка в город за одной справкой или платежом превращается в потерю рабочего дня. Создание локальных точек доступа снимает эту проблему, особенно для пожилых людей и молодых семей, которым сложно ориентироваться в цифровых интерфейсах без поддержки.

"Сельский кабинет финансовых и государственных услуг — это важный шаг к преодолению цифрового и финансового неравенства", — заявил заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия — министр цифрового развития Алексей Этеев.

Глава региона Бату Хасиков отметил, что комфортная среда должна быть доступна всем жителям республики независимо от места проживания. По его словам, государственные и муниципальные услуги должны приходить в каждое калмыцкое село "бесшовно".

"Выражаю искреннюю благодарность Национальному банку, который помогает нам стирать барьеры в доступности банковских услуг, и администрации районов", — отметила председатель правительства Республики Калмыкия Гиляна Босхомджиева.