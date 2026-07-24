Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подача ГВС в Бийске сохранится из-за необходимости ремонта поврежденных сетей
Правительство Пермского края компенсирует жителям утраченное имущество и погибший урожай
Школьное будущее под контролем: почему самостоятельность важнее баллов
Правительство ДНР сообщило о ходе ремонта школы искусств в Макеевке
Если спатифиллум начал сохнуть, не спешите выбрасывать: вот что действительно спасает растение дома
Москва проснулась без привычных кофеен: известная сеть начала масштабное сокращение
Металл больше не сгниет за два года: АвтоВАЗ внедрил технологию, которую ждали полвека
Новый ГОСТ обяжет перевозчиков передавать данные о водителях диспетчерам
Дочь Седоковой впервые показала банковский счёт: цифра на экране лишила фанатов иллюзий

Банковские сервисы стали доступны жителям отдаленных сел Калмыкии

Россия » Юг » Элиста

В поселке Верхний Яшкуль Целинного района открыли первый в Калмыкии сельский кабинет финансовой доступности. Теперь жители отдаленных территорий могут пользоваться банковскими сервисами и государственными услугами, не выезжая в райцентр или Элисту.

Дом
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Дом

Кабинет работает на базе местной администрации. Здесь установили компьютеры с проводным интернетом. Это решение выбрали специально для населенных пунктов, где сотовая связь и мобильный интернет работают нестабильно.

Какие услуги доступны в кабинете

Жители могут самостоятельно или с помощью консультантов решать бытовые и финансовые вопросы. Перечень доступных операций включает:

  • оформление кредитов и ипотечных программ;
  • открытие банковских вкладов и страховок;
  • оплату налогов и коммунальных платежей;
  • работу с порталом Госуслуг и запись к врачу.

"Уверен, что жители Верхнего Яшкуля смогут получать кредиты, открывать вклады, оплачивать коммунальные услуги и налоги. Мы людей один на один с цифровым форматом не оставим", — пояснил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Калмыкия Южного ГУ Банка России Аслан Медалиев.

Планы по развитию сети

Запуск в Верхнем Яшкуле стал пилотным этапом. Власти намерены расширить сеть подобных точек, чтобы сократить разрыв в качестве жизни между городом и селом.

Показатель Значение
Текущий уровень доступности финансовых услуг в республике 82,5 балла из 100
Количество новых кабинетов к открытию в этом году 11 точек
Доля сельского населения в республике 53% жителей

Почему это важно для региона

Для многих сельчан поездка в город за одной справкой или платежом превращается в потерю рабочего дня. Создание локальных точек доступа снимает эту проблему, особенно для пожилых людей и молодых семей, которым сложно ориентироваться в цифровых интерфейсах без поддержки.

"Сельский кабинет финансовых и государственных услуг — это важный шаг к преодолению цифрового и финансового неравенства", — заявил заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия — министр цифрового развития Алексей Этеев.

Глава региона Бату Хасиков отметил, что комфортная среда должна быть доступна всем жителям республики независимо от места проживания. По его словам, государственные и муниципальные услуги должны приходить в каждое калмыцкое село "бесшовно".

"Выражаю искреннюю благодарность Национальному банку, который помогает нам стирать барьеры в доступности банковских услуг, и администрации районов", — отметила председатель правительства Республики Калмыкия Гиляна Босхомджиева.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Экономика и бизнес
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Еда и рецепты
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
В Рязанской области ожидаются ливни с грозами и возможным выпадением града
В Ростове-на-Дону обнаружили сокрытие данных о вырубке деревьев в Первомайском районе
Гости исчезают с европейских улиц: семь стран ЕС пожаловались на тревожный удар по туризму
Камчатский гигант проснулся вновь: Шивелуч накрыл поселок Ключи пеплом
Сбои в авиасообщении Кирова: задерживаются вылеты в Калининград и Нарьян-Мар
В Рязанской области за неделю зарегистрировали 74 обращения из-за укусов клещей
Шереметьево показало более высокий рост пассажиропотока по сравнению с Домодедово
Банковские сервисы стали доступны жителям отдаленных сел Калмыкии
Частные клиники повышают цены: пациенты делают выбор
Строительство метро в Нижнем Новгороде ускорят за счет запуска второго щита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.