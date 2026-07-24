Строительство метро в Нижнем Новгороде ускорят за счет запуска второго щита

В Нижнем Новгороде готовят ко входу в грунт второй тоннелепроходческий комплекс (ТПМК). Строители уже смонтировали основные узлы оборудования в стартовом котловане при поддержке китайских инженеров, создавших этот щит.
Техники установили головную часть комплекса: ротор, шнек, моторную плиту, барокамеру, защитную юбку и блокоукладчик. Все элементы соединили тяговым оборудованием и электросетями. Специалисты проверили работу механизмов и запустили конвейерную систему.
"Старт второго щита запланирован на ближайшие дни", — сообщили в ГК "Моспроект-3".
Параллельно с подготовкой нового комплекса продолжаются работы по прокладке первой линии. Первый тоннелепроходческий щит, получивший имя "Евдокия", уже преодолел первые 100 метров пути в направлении площади Свободы.
|Элемент ТПМК
|Статус установки
|Головная часть (ротор, шнек)
|Установлено
|Электро- и тяговое оборудование
|Подключено / Проверено
|Конвейерная система
|Смонтирована
Запуск второго щита позволит ускорить темпы проходки тоннелей, так как работы будут вестись одновременно с двух направлений. Это критически важно для соблюдения графика строительства метрополитена в городе.
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