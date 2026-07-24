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В Северо-Задонске к концу июля сдадут дом на 39 квартир для переселенцев из аварийного жилья

Россия » Центр » Тула

В микрорайоне Северо-Задонск города Донского к концу июля завершится строительство трехэтажного жилого дома на 39 квартир, предназначенного для переселенцев из ветхого фонда. На объекте по улице Школьной сейчас монтируют сантехнику, газовые плиты и колонки, а также завершают чистовую отделку помещений. Здание уже оснастили подъемниками для людей с инвалидностью и обустроили во дворе детскую площадку. Осенью в новостройку переедут первые 69 человек, что позволит ликвидировать почти 2 тысячи квадратных метров признанного опасным жилья.

Многоэтажный дом
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Многоэтажный дом

Данный объект является частью масштабного регионального плана, по которому до конца 2027 года в Тульской области расселят еще около 800 жителей Киреевского, Узловского, Щёкинского районов и областного центра. Финансирование стройки обеспечивается совместно областной казной и федеральным Фондом развития территорий. Жёсткие сроки реализации проектов обусловлены требованиями национального проекта: задержки на любом этапе грозят муниципалитетам потерей субсидий, поэтому площадки в Донском и других городах региона работают в усиленном графике.

"При реализации таких программ крайне важно, чтобы финансовые потоки были синхронизированы с готовностью проектной документации и подведенными коммуникациями. Точечная застройка в небольших населенных пунктах вроде Северо-Задонска позволяет быстрее проходить экспертизы и вводить дома в эксплуатацию, эффективно используя средства межбюджетных трансфертов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист и аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Для будущих новоселов переезд означает не просто смену адреса, а переход к базовому бытовому комфорту: вместо печного отопления и протекающих крыш люди получат жилье с современными инженерными сетями. Переезд запланирован на осень, чтобы семьи с детьми успели обустроиться к началу или началу первой четверти учебного года. В квартирах предусмотрена планировка согласно действующим нормам площади, что часто позволяет разъехаться нескольким поколениям, ранее теснившимся в одной аварийной комнате.

Однако массовое расселение создает дополнительное давление на местную инфраструктуру, так как количество фактически проживающих семей в одном районе может резко вырасти. В Северо-Задонске свободных мощностей поликлиник и детских садов пока достаточно для приема новых жильцов. В более крупных городах, таких как Тула, властям приходится учитывать, что вместе с передачей ключей необходимо сразу предусматривать расширение социальных объектов и парковочных зон вокруг новых домов.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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