Высокие показатели нацпроектов принесут Липецкой области новые субсидии и гранты

Липецкая область вошла в пятнадцатку лидеров по исполнению национальных проектов по итогам второго квартала 2026 года. Результат составил 99,68% — область заняла 15-ю строчку среди 89 субъектов РФ и третью позицию в Центральном федеральном округе. Данные опубликовала 23 июля пресс-служба областного правительства.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Данков, Липецкая область, церковь Георгия Победоносца

На федеральном уровне зафиксировали стапроцентное выполнение по восьми направлениям сразу: качество коммунальных услуг, благоустройство общественных территорий, состояние дорожной сети, экспорт продукции агропромышленного комплекса, переработка твёрдых бытовых отходов, лесовосстановление, вовлечённость молодежи в волонтёрство и общественную деятельность.

Что это значит для жителей

Высокие показатели в национальных проектах — не абстрактная статистика. За каждым направлением стоят конкретные изменения в жизни липецких городов и районов.

100% по качеству коммунальных услуг означает, что в квартирах людей вода, тепло и электричество приходят стабильно, а тарифы обоснованы. По благоустройству — в малых городах вроде Чаплыги, Данкова, Ельца или Задонска появляются комфортные площади, скверы, спортивные площадки, где можно гулять семьям с детьми и пожилым людям.

Дорожная сеть нацеть — это не только федеральные трассы, но и подъездные пути к сёлам, ремонт внутриквартальных проездов в Липецке, Новolipске, Грязях. Экспорт продукции АПК работает на доходы местных предприятий и зарплаты аграриев. Переработка отходов и лесовосстановление — чище воздух, меньше свалок, сохранённые леса вокруг родных мест. Молодёжь в волонтёрстве — это тысячи пар рук, которые помогают ветеранам, убирают берега рек, организуют мероприятия.

Механика успеха

Губернатор Игорь Артамонов связывает результат с работой регионального проектного офиса и исполнительных органов. По его оценке, за показателями стоят чёткий план, прозрачные механизмы контроля и грамотное управление ресурсами.

"За высокими показателями стоит системная работа: чёткий план, прозрачные механизмы контроля и грамотное управление ресурсами", — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В регионе действует проектный офис, который курирует исполнение нацпроектов, следит за сроками и качеством. Каждое направление имеет ответственного куратора из числа вице-губернаторов. Еженедельные совещания, цифровая платформа мониторинга, публичные отчёты — это инструменты, которые позволяют не допускать заторы.

Направление Исполнение Качество коммунальных услуг 100% Благоустройство общественных территорий 100% Состояние дорожной сети 100% Экспорт продукции АПК 100% Переработка ТБО 100% Лесовосстановление 100% Вовлечённость молодежи в волонтёрство 100%

Экспертный комментарий

Высокие показатели по национальным проектам — это не только отчётность, а индикатор качества управления регионом. Объясняет, что за цифрами стоит на практике, региональный экономист Валерий Козлов.

"99,68% исполнения — это очень высокий результат, особенно для региона с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Липецкая область демонстрирует устойчивую управленческую компетенцию: проектный офис работает не формально, а как оперативный штаб. Важно, что 100% достигнуто там, где результат сразу виден людям: коммуналка, дороги, дворы, мусор, леса. Это говорит о том, что ресурсы федеральных программ доходят до конкретных адресов. Риск сейчас — в сохранении темпа во втором полугодии, когда заканчиваются основные строительные сезоны и нужно сдавать объекты без перекосов в качестве", — пояснил Валерий Козлов.

По словам эксперта, положение области в топ-15 и третьем месте в ЦФО создаёт дополнительные преференции при распределении федеральных субсидий и грантов на 2027 год. Это значит — новые школы, поликлиники, участки капитального ремонта дорог в районах.

Перспективы

Вторую половину года власти региона называют ответственной. Нужно не только сохранить достигнутые показатели, но и выполнить оставшиеся показатели по нацпроектам, где исполнение пока ниже 100%. Среди них — строительство жилья для переселенцев из аварийного фонда, обновление парка сельхозтехники, цифровизация государственных услуг в муниципалитетах.

Губернатор поставил задачу: к концу года войти в топ-10 по ЦФО. Для этого проектный офис переходит в режим усиленного контроля сроков сдачи объектов и качества исполнения догётов.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов